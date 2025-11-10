Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Expectativas por el Presupuesto 2026

Convocatoria legislativa en la Provincia

Convocatoria legislativa en la Provincia
10 de Noviembre de 2025 | 02:51
Edición impresa

La Cámara de Diputados bonaerense sesionará el miércoles próximo a las 14 en la Legislatura para darle estado parlamentario a los proyectos de Presupuesto 2026, la ley fiscal y el pedido de endeudamiento del gobernador Axel Kicillof.

La ley de leyes de la provincia de Buenos Aires incluye, entre otros elementos, un “Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional” por 900 mil millones de pesos.

Esta herramienta busca gestionar los “recursos provenientes de las sumas reclamadas al Estado nacional en el marco de las diversas presentaciones administrativas y judiciales cursadas por la provincia de Buenos Aires”.

Además, el proyecto de endeudamiento incluye el llamado Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, un instrumento destinado a inversiones de infraestructura para los diferentes distritos de la Provincia.

La creación de ese mecanismo quedó atada finalmente a un endeudamiento por unos 3.035 millones de dólares; de esta manera, Kicillof busca que los intendentes comprometan a sus legisladores a votar el proyecto de financiamiento.

 

LE PUEDE INTERESAR

Santilli asume como ministro del Interior: hay fecha para la jura y se reúne con gobernadores

LE PUEDE INTERESAR

Paritarias bonaerenses: un gremio estatal presionó por la reapertura de las negociaciones
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi

Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP

Difunden la inflación de octubre y superaría el 2%

Picante cruce por la regulación de las plataformas chinas

Los números de la suerte del lunes 10 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Devuelven a Israel restos de un soldado asesinado

Sánchez no recomienda el libro de memorias del rey emérito Juan Carlos
Últimas noticias de Política y Economía

Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer

Objetivo gobernadores: por el Presupuesto y las reformas

Libertarios buscan sumar más diputados y el PJ, evitar una fractura

Difunden la inflación de octubre y superaría el 2%
Policiales
Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia
Marcela Acuña agredió a cinco penitenciarias
Volvían de una fiesta y los sorprendió el delito
Disfrutaba de un show y sintió un “manotazo”
Investigan las causas de dos trágicas muertes
Espectáculos
“Belén”: la candidata al Oscar de Argentina llega a la tevé
La charla secreta de Maxi López y Mauro Icardi
Dua Lipa en Argentina; despliegue, glamour y guiños: lo que dejaron dos noches top
Se conoció el primer avance de la biopic de Michael, y hay polémica
Chau amor: Eva de Dominici se habría separado
Deportes
Súper baile de Boca: derrotó a River y está en la Copa
Tras dos años de ausencia, el Xeneize vuelve a la Copa
“River no nos inquietó y merecíamos más goles”
Gallardo se fue sin hablar y el Millo quedó complicado
Zeballos tuvo un partido ideal y Merentiel, volvió a marcarle a River
Información General
Solos por elección: cada vez más personas eligen vivir sin una pareja estable
Detectan un aumento de testaferros en la compra de armas de fuego
'La Noche de los Museos' en Buenos Aires con récord de visitantes
Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla