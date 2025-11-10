Convocatoria legislativa en la Provincia

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
La Cámara de Diputados bonaerense sesionará el miércoles próximo a las 14 en la Legislatura para darle estado parlamentario a los proyectos de Presupuesto 2026, la ley fiscal y el pedido de endeudamiento del gobernador Axel Kicillof.
La ley de leyes de la provincia de Buenos Aires incluye, entre otros elementos, un “Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional” por 900 mil millones de pesos.
Esta herramienta busca gestionar los “recursos provenientes de las sumas reclamadas al Estado nacional en el marco de las diversas presentaciones administrativas y judiciales cursadas por la provincia de Buenos Aires”.
Además, el proyecto de endeudamiento incluye el llamado Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, un instrumento destinado a inversiones de infraestructura para los diferentes distritos de la Provincia.
La creación de ese mecanismo quedó atada finalmente a un endeudamiento por unos 3.035 millones de dólares; de esta manera, Kicillof busca que los intendentes comprometan a sus legisladores a votar el proyecto de financiamiento.
