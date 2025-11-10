Milei reeditó su cover de “Libre”, de Nino Bravo

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
Almacenes reciben nuevas listas con subas de diversos productos
El Concejo se prepara para un debate recargado: COU, micros, Cementerio y Presupuesto
Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia
La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
El interior golpeado también por el mal estado de los caminos de tierra
Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer
Libertarios buscan sumar más diputados y el PJ, evitar una fractura
Vecinos del Estadio UNO suman quejas tras los recitales y partidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente, Javier Milei, celebró ayer el 36° aniversario de la caída del Muro de Berlín y aprovechó para publicar una dura reflexión contra el socialismo.
Al compartir un cover propio de la canción “Libre”, de Nino Bravo, el mandatario escribió en su cuenta de la red social X “una reflexión sobre la caída del Muro de Berlín/Socialismo”, según tituló. En ese sentido, recordó que, “un día como hoy (por ayer), pero de 1989, caía el siniestro muro de Berlín y con ello la mentira del socialismo real”.
Agregó que “en su caída quedó al descubierto el fracaso de la utopía socialista, cuya lección más importante es que bienestar y justicia son dos caras de la misma moneda”, afirmó, y completó: “Por ende, nada que salga de valores despreciables como la envidia, el odio, el resentimiento, la quita de la libertad, la injusticia y el asesinato (la base de valores subyacentes en todo experimento socialista) terminará de buena manera”.
Según Milei, el socialismo “solo traerá miseria y violencia a su paso”, por lo que pidió abrazar “las ideas de la libertad”.
En la misma línea, concluyó que “el bienestar vendrá por añadidura, de la mano del orden espontáneo y la creatividad de los individuos” y firmó en mayúsculas con su clásico lema: “¡Viva la libertad, carajo!”. Para graficar el texto, el libertario utilizó un fragmento del recital que el mes pasado brindó en el Movistar Arena, cuando cantó la canción emblema de Nino Bravo.
Si bien se creía que “Libre” estaba basada en la historia de un obrero de la construcción víctima de la caída del Muro, uno de los autores del tema aclaró después que la canción nació de la falta de libertad en la España franquista de la época.
LE PUEDE INTERESAR
Picante cruce por la regulación de las plataformas chinas
LE PUEDE INTERESAR
La tarjeta de crédito y el riesgo de pagar el mínimo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí