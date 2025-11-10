Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Reclaman atención del Club y el municipio

Vecinos del Estadio UNO suman quejas tras los recitales y partidos

Vecinos del Estadio UNO suman quejas tras los recitales y partidos

Una de las casas vandalizadas con los grafitis /Demian Alday

10 de Noviembre de 2025 | 03:00
Edición impresa

Los vecinos del Estadio UNO, reclaman por los efectos colaterales que sufren en el barrio tras cada partido de fútbol, conciertos y otros eventos que se organizan en 1 y 55. Vibraciones en las viviendas por los ruidos, basura en las calles, veredas utilizadas como sanitarios y parrillas concentradas que inundan las viviendas de olor a humo, son algunas de las quejas realizadas por los frentistas afectados.

Piden que el Municipio y el club Estudiantes los atiendan porque se sienten “descuidados” y “desprotegidos”.

La zona afectada va de 1 a 2 entre las calles 54 y 59.

”Encontré a un joven tirado en mi garaje, no sabía si estaba vivo o muerto, tuve que llamar a la policía”; “usan las calles como baños, en el despacho de cerveza de 3 y 56, cuando se juntan a tomar en la previa”, “pintaron la pared de mi casa, salí a pedirles que no pinten y me amenazaron, me dijeron entrá si no querés que te pase nada, esa noche vinieron más de cien motos a mi vereda”, “me robaron la batería del auto”. Los vecinos optaron por no brindar su identidad por temor a represalias.

Las quejas también incluyeron paredes manchadas con aceite quemado; las parrillas que se montan en los alrededores de la Ccasa Curutchet; los vecinos que son acompañados por la policía hasta su vivienda porque no les creen que viven en el barrio; ataques a las mascotas y la imposibilidad de estacionar en sus casas por el descontrol vial que se produce en la zona, donde este fin de semana vibraron las casas por el volumen del recital de la banda No Te Va a Gustar.

 

Anses: arranca el pago a los jubilados y pensionados

