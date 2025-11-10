Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Un juicio “histórico”

Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer

Las imágenes mostrarían recorridos de Centeno, uno de ellos en Olivos, cuando cumplía funciones en la administración kirchnerista

Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer

Oscar Centeno, el exchofer arrepentido que contó sobre las coimas/web

10 de Noviembre de 2025 | 03:03
Edición impresa

En la misma semana en que comenzó el juicio por la denominada “Causa de los Cuadernos de las Coimas”, considerado por su envergadura como “el mayor caso de corrupción de la historia argentina”, trascendieron videos que serían registros de los supuestos recorridos que hacía Oscar Centeno, el chofer remisero que desató el escándalo en 2018, incluyendo imágenes que lo mostrarían en la Quinta presidencial de Olivos.

Las imágenes, según trascendió, mostrarían recorridos que Centeno realizaba en cumplimiento de sus funciones y que incluirían incluso la Quinta de Olivos, residencia presidencial, lo que generó un fuerte impacto político y mediático en el arranque de un juicio histórico.

Estos videos, que corresponderían a Centeno, surgen mientras el Tribunal Oral Federal N°7 da inicio al proceso que tiene 87 imputados provenientes de lo más alto del poder político y empresarial.

El juicio, que comenzó este jueves, tiene 19 exfuncionarios kirchneristas, dos de sus choferes y 65 empresarios acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas que habría operado entre 2003 y 2015.

Ya en 2018 había trascendido un video donde Centeno relataría un encuentro entre el expresidente Néstor Kirchner y su jefe Roberto Baratta en la residencia de Olivos, supuestamente para recibir instrucciones.

Los principales involucrados

Del lado de la política, los acusados de integrar la asociación ilícita y cohecho pasivo (cobrar coimas) son:

LE PUEDE INTERESAR

Objetivo gobernadores: por el Presupuesto y las reformas

LE PUEDE INTERESAR

Libertarios buscan sumar más diputados y el PJ, evitar una fractura

Cristina Fernández de Kirchner (CFK): Imputada como “jefa de una asociación ilícita, coautora de 204 cohechos pasivos y partícipe necesaria de un cohecho pasivo”.

Julio De Vido: Imputado como “organizador de asociación ilícita, coautor de 187 cohechos pasivos”.

Roberto Baratta: Acusado como “organizador de asociación ilícita, autor de 19 cohechos pasivos, coautor de 86 cohechos pasivos”.

Oscar Centeno: Remisero y ex chofer de Baratta, irá a juicio como miembro de esa asociación ilícita, acusado por no denunciar, luego de que su ex mujer, Hilda Horovitz, destapara el caso.

También están acusados: Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Nelson Lazarte, Claudio Uberti, José Olazagasti, José López, Rudy Ulloa, Walter Fagyas y Juan Manuel Abal Medina.

Del lado del capital, los empresarios acusados de cohecho activo (pagar coimas) para “engrasar a su favor la máquina de la obra pública” son:

Aldo Benito Roggio: Presidente de Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A., acusado como “autor de tres cohechos activos y coautor de doce cohechos activos”.

Ángelo Calcaterra: Primo de Mauricio Macri y accionista de las firmas ODS e IECSA, imputado como “autor de 16 cohechos activos y coautor de cuatro cohechos activos”.

Enrique Menotti Pescarmona: Presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona, supuesto “autor de trece cohechos activos”.

Armando Roberto Loson: Presidente del Grupo Albanesi, será enjuiciado por diez cohechos activos.

Juan Carlos de Goycoechea: Multinacional Isolux.

Carlos Wagner: Ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, acusado de ser un organizador de la asociación ilícita.

Se trata de un proceso con 87 imputados, 626 testigos propuestos y cuatro expedientes que serán juzgados de forma conjunta.

Se cree que puede durar hasta tres años.

Todos los participantes se harán presentes en el proceso vía Zoom debido a que “no existe una sala judicial en la Argentina lo suficientemente grande como para este proceso”.

Las audiencias, al menos las programadas hasta el 4 de diciembre, serán transmitidas por el canal de YouTube de la Corte Suprema, donde “se procederá a dar lectura de los requerimientos de elevación a juicio”.

Empresarios como Calcaterra, Roggio y Pescarmona, junto a ex funcionarios como José López y Claudio Uberti, integran la lista de 20 imputados colaboradores que suscribieron a la Ley 27340, que prevé beneficios en términos de reducción de condena por colaborar con la Justicia.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi

Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP

Picante cruce por la regulación de las plataformas chinas

Difunden la inflación de octubre y superaría el 2%

Los números de la suerte del lunes 10 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Devuelven a Israel restos de un soldado asesinado

Sánchez no recomienda el libro de memorias del rey emérito Juan Carlos
Últimas noticias de Política y Economía

Objetivo gobernadores: por el Presupuesto y las reformas

Libertarios buscan sumar más diputados y el PJ, evitar una fractura

Difunden la inflación de octubre y superaría el 2%

Inundaciones: acuerdan ayuda para municipios
Deportes
Súper baile de Boca: derrotó a River y está en la Copa
Tras dos años de ausencia, el Xeneize vuelve a la Copa
“River no nos inquietó y merecíamos más goles”
Gallardo se fue sin hablar y el Millo quedó complicado
Zeballos tuvo un partido ideal y Merentiel, volvió a marcarle a River
Policiales
Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia
Marcela Acuña agredió a cinco penitenciarias
Volvían de una fiesta y los sorprendió el delito
Disfrutaba de un show y sintió un “manotazo”
Investigan las causas de dos trágicas muertes
Espectáculos
“Belén”: la candidata al Oscar de Argentina llega a la tevé
La charla secreta de Maxi López y Mauro Icardi
Dua Lipa en Argentina: despliegue, glamour y guiños: lo que dejaron dos noches top
Se conoció el primer avance de la biopic de Michael, y hay polémica
Chau amor: Eva de Dominici se habría separado
Información General
Solos por elección: cada vez más personas eligen vivir sin una pareja estable
Detectan un aumento de testaferros en la compra de armas de fuego
'La Noche de los Museos' en Buenos Aires con récord de visitantes
Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla