Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Sobre el camino almirante brown

Reserva de Punta Lara: denuncian usurpaciones

Según una ONG, con “viviendas precarias, o depósitos de lanchas”. Advierten que se agravó durante los últimos 3 años

Reserva de Punta Lara: denuncian usurpaciones

la porción de tierra está protegida por la ley provincial 11.594 / el dia

10 de Noviembre de 2025 | 03:02
Edición impresa

La organización no gubernamental (ONG) Nuevo Ambiente denunció ocupaciones ilegales en la Reserva Natural Provincial de Punta Lara, el cuadrado de tierra limitado entre los municipios de Ensenada y Berazategui; entre el Río de La Plata y la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Según la entidad, las usurpaciones “se desarrollan sobre el Camino Almirante Brown (costanero) desde el ingreso principal a la Reserva hasta orillas del Canal Villa Elisa”, advirtió en un comunicado y detalló: “En sus 2 márgenes y Boca Cerrada con la presencia de los denominados recreos y viviendas precarias, o depósitos de lanchas”.

Asimismo, el documento expresó: “El Estado Provincial tiene la obligación de fiscalizar las acciones antrópicas que puedan producir un menoscabo al ambiente, siendo responsables de las accione y de las omisiones en que incurran”.

En este sentido, Nuevo Ambiente solicitó la intervención del Ministerio de Ambiente bonaerense que, “como responsable primario de la guarda de la reserva”, “comunique la situación a la Fiscalia de Estado de la Provincia para que, en función del artículo 155 de la Constitución Provincial, tome intervención en defensa de los intereses de la Provincia que se encuentran en juego”, se informó en el documento.

Desde la entidad, historizaron el conflicto: “La situación se agravó en los últimos 3 años con el avance de ocupación en muchos sectores que se encontraban con cercos o alambrados que delimitaban la reserva para evitar que se sigan degradando espacios de la propia reserva”, indicó el informe.

Asimismo, no sólo es una cuestión legal, sino que además presenta “el agravante de poner en riesgo la vida de particulares producto de incendios forestales”, se agregó.

LE PUEDE INTERESAR

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP

LE PUEDE INTERESAR

Vecinos del Estadio UNO suman quejas tras los recitales y partidos

¿Soluciones?

La entidad exigió no sólo un “refuerzo” en la fiscalización para frenar “el avance”, sino que también “no se permita el relleno de los sectores como se ha detectado con ayuda estatal, y se coordinen acciones con el municipio para dar solución habitacional en otro sitio”, se aconsejó.

Finalmente, a través del documento, la entidad expresó: “No se puede permitir que se sigan perdiendo sectores de la Reserva de Punta Lara”, agregando que “el Ministerio de Ambiente debe accionar y tomar las medidas preventivas con políticas a corto, mediano y largo plazo”.

La ONG Nuevo Ambiente exigió la intervención del Ministerio de Ambiente provincial

El documento concluyó: “La conservación y la protección de estos ecosistemas también debería considerarse ambientalismo popular”.

Es preciso recordar que la Reseva Natural Provincial Punta Lara está protegida mediante la Ley Provincial 11.594. En sus más de 6.000 hectáreas, conserva una biodiversidad integrada por diferentes especies destacadas de la flora y la fauna rioplatense donde habitan cerca de 800 especies de plantas, 300 tipos de aves, 19 variedades de anfibios y 35 categorías de mamíferos, además de múltiples órdenes de mariposas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Anses: arranca el pago a los jubilados y pensionados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi

Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP

Desazón albirroja: se quedó sin copa Sudamericana

Juega salvado: enfrenta al Vélez de Barros Schelotto

Picante cruce por la regulación de las plataformas chinas

Difunden la inflación de octubre y superaría el 2%

Colapinto: cumplió y armó una gran fiesta en el final
Últimas noticias de La Ciudad

Almacenes reciben nuevas listas con subas de diversos productos

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP

Vecinos del Estadio UNO suman quejas tras los recitales y partidos

Basura desparramada por dos cuadras sobre calle 13
Información General
Solos por elección: cada vez más personas eligen vivir sin una pareja estable
Detectan un aumento de testaferros en la compra de armas de fuego
'La Noche de los Museos' en Buenos Aires con récord de visitantes
Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides
Policiales
Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia
Marcela Acuña agredió a cinco penitenciarias
Volvían de una fiesta y los sorprendió el delito
Disfrutaba de un show y sintió un “manotazo”
Investigan las causas de dos trágicas muertes
Espectáculos
“Belén”: la candidata al Oscar de Argentina llega a la tevé
La charla secreta de Maxi López y Mauro Icardi
Dua Lipa en Argentina; despliegue, glamour y guiños: lo que dejaron dos noches top
Se conoció el primer avance de la biopic de Michael, y hay polémica
Chau amor: Eva de Dominici se habría separado
Deportes
Súper baile de Boca: derrotó a River y está en la Copa
Tras dos años de ausencia, el Xeneize vuelve a la Copa
“River no nos inquietó y merecíamos más goles”
Gallardo se fue sin hablar y el Millo quedó complicado
Zeballos tuvo un partido ideal y Merentiel, volvió a marcarle a River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla