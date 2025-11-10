Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Macri reactiva el PRO y busca evitar más fugas a LLA

Macri reactiva el PRO y busca evitar más fugas a LLA

Mauricio Macri

10 de Noviembre de 2025 | 02:57
Edición impresa

En medio del masivo salto de dirigentes del Pro a La Libertad Avanza (LLA), el ex presidente y fundador del espacio amarillo, Mauricio Macri, convocó a los miembros del partido a una reunión para el próximo miércoles en la sede centra de la calle Balcarce, en el barrio de San Telmo. Entre los temas a debatir aparecen los resultados de las últimas legislativas nacionales y la fuga de macristas a LLA.

El encuentro se dará además en el marco de un nuevo episodio de tensión entre LLA y el PRO, que se reflotó en el último encuentro entre Macri y el presidente, Javier Milei, dónde “no lograron ponerse de acuerdo” en ciertos puntos, según confirmó el propio exmandatario.

Macri también calificó de “negativa” la aceptación de la renuncia del exjefe de gabinete Guillermo Francos y la decisión de poner en su lugar a alguien “sin experiencia” como Manuel Adorni.

Estas diferencias, que hoy resurgen, se empezaron a visibilizar durante las legislativas porteñas, el pasado 18 de mayo, dónde una de las figuras más importantes del espacio macrista, Silvia Lospennato, se enfrentó a Milei por la caída del proyecto de ‘Ficha Limpia’.

Lospennato aseguró que el Presidente la defraudó “después de leer el infame comunicado, dónde se lavaron las manos” y la acusaron de ser la responsable de que la iniciativa no tuviera los votos necesarios para promulgarse, cuando ni siquiera era senadora.

Esa situación hizo tambalear la posible unidad entre ambos espacios, sin embargo, se oficializó una lista única en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires e, incluso, se extendió a las legislativas nacionales.

A pesar de que muchos integrantes del PRO están conformes con la alianza, hay figuras como María Eugenia Vidal que no están de acuerdo con el escenario que enfrenta el partido liderado por Macri, más aún cuando uno de los dirigentes que más ha recobrado fuerza dentro de LLA es el designado ministro del Interior, Diego Santilli.

Si bien no trascendieron los nombres de los posibles asistentes a la reunión con Macri, es posible que se sumen el diputado Cristian Ritondo y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entre otros.

 

