Investigan las causas de dos trágicas muertes

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
Almacenes reciben nuevas listas con subas de diversos productos
El Concejo se prepara para un debate recargado: COU, micros, Cementerio y Presupuesto
Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia
La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
El interior golpeado también por el mal estado de los caminos de tierra
Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer
Libertarios buscan sumar más diputados y el PJ, evitar una fractura
Vecinos del Estadio UNO suman quejas tras los recitales y partidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Región volvió a ser escenario de dos hechos trágicos que son materia de investigación judicial. En menos de 24 horas, un hombre fue hallado sin vida dentro de su auto en Ensenada y otro en el hueco del ascensor de un edificio céntrico de La Plata. En ambos casos, las primeras pericias apuntan a que se habrían tratado de suicidios.
El primero de los episodios ocurrió sobre la diagonal 74, a la altura del predio del Ceamse, en sentido hacia Punta Lara. Allí, personal que patrullaba la zona advirtió la presencia de un automóvil Volkswagen Golf gris estacionado sobre la banquina. Al acercarse, encontraron a un hombre recostado sobre el pasto que no respondía a los llamados. Al ser asistido, constataron que se hallaba sin vida.
De acuerdo con las actuaciones, la víctima fue identificada como Miguel Ángel Escapil, de 69 años, domiciliado en la localidad bonaerense de Ranchos. En el lugar se hallaron elementos personales, dinero y un arma de fuego, además de una carta dirigida a su familia y al fiscal interviniente. Las tareas periciales estuvieron supervisadas por la ayudantía fiscal de Ensenada, y la causa quedó en manos de la UFI N°11 del Departamento Judicial La Plata, bajo la carátula de “suicidio”.
Un segundo hecho fue reportado en 48 entre 8 y 9, pleno centro de La Plata. Personal de la DDI local, que se encontraba realizando un relevamiento en el marco de una búsqueda de paradero iniciada días atrás, localizó el cuerpo sin vida de Marcelo Aldo Rodríguez, de 60 años, en el hueco del ascensor del edificio donde residía.
Según indicaron las fuentes, el hallazgo se produjo en el marco de un operativo de rastreo luego de que familiares hubieran denunciado su desaparición. Por el estado del cuerpo, se estimó que el fallecimiento se produjo varios días antes. La investigación del caso quedó a cargo de la UFI N°11.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí