Política y Economía |Comparado con el mismo periodo de 2024

Las ventas de autos usados suben casi 12% este año

Las ventas de autos usados suben casi 12% este año
10 de Noviembre de 2025 | 02:52
Edición impresa

Las ventas de autos usados subieron casi 12 por ciento en los primeros diez meses del año comparadas con el mismo período de 2024, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

En octubre se comercializaron 166.285 vehículos usados, un 3,10% menos que en igual mes de 2024 (171.606 unidades).

Si se compara con septiembre (171.364 unidades), la baja fue del 2,96%.

En el período enero-octubre 2025 se vendieron 1.602.941 unidades, un aumento del 11,81% con respecto a igual período de 2024 (1.433.622 vehículos).

En el año las ventas de autos usados suben casi 12% y hay optimismo en el sector

Octubre volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 9.037 unidades.

“Finalizado el mes de octubre, podemos decir que a pesar de la baja en la venta de autos usados con respecto a septiembre, la caída ha sido pequeña”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor.

Lamas dijo que, “pasada la incertidumbre por las elecciones legislativas de medio término y despejadas las dudas por el rumbo económico que lograron un freno en la comercialización, es de esperar que noviembre recupere el nivel de consultas y ventas de vehículos”.

Señaló que “las operaciones de comercialización en los locales de venta, el público las están llevando a cabo entregando su vehículo usado y efectivo”.

“El interior sigue traccionando a paso firme. El ranking lo encabeza Formosa (34,77%), Neuquén (29,93%), Santiago del Estero (27,21%), Catamarca (23,40%) y Jujuy (23,07%)”, finalizó.

 

RANKING AUTOS USADOS DE OCTUBRE

VW Gol y Trend: 9.037

Toyota Hilux: 6.694

Corsa y Classic: 4.616

VW Amarok: 4.577

Ford Ranger: 4.424

Toyota Corolla: 3.437

Ford EcoSport: 3.389

Peugeot 208: 3.232

Fiat Palio: 3.099

Toyota Etios: 2.700

 

