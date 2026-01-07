Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |TEMEN QUE HAYA UNA CIRCULACIÓN TEMPRANA Y SUBESTIMADA

Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá

La cepa que tiene en vilo al mundo crece en Argentina, aparece en varias provincias y deja una señal inquietante: muchos contagios no tienen antecedentes de viaje

Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
7 de Enero de 2026 | 01:23
Edición impresa

La llamada “supergripe” H3N2 ya no es una amenaza lejana. El subclado K de la gripe A avanza en Argentina y empieza a dibujar un escenario que inquieta a las autoridades sanitarias. Un nuevo informe del Ministerio de Salud de la Nación confirma que la variante sigue creciendo y suma un dato perturbador: en la mayoría de los casos no se pudo identificar un viaje internacional como origen del contagio.

Hasta el momento, el Instituto Malbrán secuenció 18 casos de influenza A (H3N2). La mitad de ellos correspondieron al subclado J.2.4.1, conocido como K, la cepa que mantiene en alerta a distintos países. Los análisis genómicos se realizaron revelaron una dispersión geográfica amplia: provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, CABA, Neuquén y Mendoza.

El informe oficial detalla que de los 18 casos secuenciados, 9 correspondieron al subclado K. No se trata de un virus que afecte a un solo grupo etario: hubo detecciones en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Cinco de los pacientes requirieron internación aunque por ahora no se registraron fallecimientos.

El dato que encendió las alarmas surgió al revisar los antecedentes de viaje. Sólo dos de los nueve casos del subclado K informaron haber estado en el exterior antes de enfermarse, ambos en Europa. Tres habían viajado dentro del país —uno a Córdoba y dos a Tierra del Fuego— y cuatro no refirieron ningún desplazamiento.

“Por ahora siguen siendo pocos los casos en el país, lo que no permite sacar conclusiones aún”, señalaron fuentes del Ministerio de Salud, que admiten sin embargo que los contagios debieron producirse por contacto con personas que llegaron del exterior y no lo reportaron, lo que abre la posibilidad de transmisiones asintomáticas o con síntomas leves.

Otro elemento inquietante es la baja cobertura de vacunación: 14 de los 18 casos analizados no tenían antecedentes de vacunación antigripal.

Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia

Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación

UN ESPEJO QUE ALARMA

La preocupación crece al mirar hacia el hemisferio norte. En plena temporada invernal, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York informó un récord reciente de hospitalizaciones por gripe: 4.546 en una sola semana, un 24 por ciento más que la anterior. Ese espejo alimenta el temor sobre cómo podría evolucionar el virus en Argentina.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud reiteró las recomendaciones de prevención: completar los esquemas de vacunación, lavarse frecuentemente las manos, cubrirse al toser o estornudar, evitar compartir objetos personales, limpiar y desinfectar superficies, ventilar los ambientes y reducir al mínimo el contacto social ante síntomas respiratorios. Medidas conocidas, pero que vuelven a adquirir un tono urgente ante un virus que, silencioso, ya parece circular más cerca de lo que muchos creen.

Una mutación muy contagiosa de la gripe A

Por la facilidad de transmisión de la gripe H2N3 recomiendan vacunarse, lavarse las manos frecuentemente y consultar ante los siguientes síntomas:

• Fiebre alta

• Tos seca

• Dolor de garganta

• Dolores musculares

• Fatiga Congestión nasal

 

