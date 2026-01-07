Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata
Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata
Frente a la estación: anuncian cortes y desvíos de tránsito en uno de los pasos a nivel claves de La Plata
En fotos | El candombe de La Plata inauguró su 2026 con la llamada colectiva de San Baltasar en Tolosa
El escándalo del Senado: un club de La Plata echó a uno de los detenidos acusado de abuso
No hay "Noche del León": Estudiantes confirmó la noticia tras la apretada agenda deportiva
"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones
Lluvia en La Plata: a qué hora se esperan las precipitaciones
La Plata y otra jornada de penuria para los vecinos que padecieron cortes de luz y agua
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $4.000.000: cuándo sale la tarjeta
Monotributo 2026: fecha límite para la recategorización y cómo hacer el trámite
VIDEO.- Duro relato: fotógrafa de La Plata se fue a la Costa con su familia y le desvalijaron la casa
Elba Marcovecchio denunció a Luzu TV y Diego Leuco por “difusión de imágenes” junto a Jorge Lanata
El Gobierno respalda a Trump en su plan en Venezuela y desestima el llamado a elecciones
“Tengo 24 cm de razones”: el fuerte descargo de Wanda Nara con guiño a Martín Migueles
Bolsonaro sufrió una convulsión y un traumatismo craneal en la cárcel de Brasilia
Ian Lucas habló tras los rumores con Evangelina Anderson: “Lo que ven es lo que soy”
¿Se cobra entrada para ingresar a la República de los Niños de La Plata?
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Apareció "Negro", el perro del Cuartel de Bomberos La Plata que era buscado hace dos días
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense
Moria Casán apuró a Cinthia Fernández por los rumores de embarazo y así reaccionó la modelo: "Discúlpenme"
Fátima Florez vs Flor Peña por la boletería en Mar del Plata: “No necesitamos comprar nada”
Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
Gimnasia vs Camioneros por Copa Argentina: confirmaron la fecha
Messi, íntimo en Miami: “A veces tengo que soy más raro que la...”
La sùper Gripe H3N2 avanza en Argentina: confirmaron nuevos contagios
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Fuegos del cielo, guerra de siete meses y caída de líderes: las profecías de Nostradamus para 2026
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La cepa que tiene en vilo al mundo crece en Argentina, aparece en varias provincias y deja una señal inquietante: muchos contagios no tienen antecedentes de viaje
La llamada “supergripe” H3N2 ya no es una amenaza lejana. El subclado K de la gripe A avanza en Argentina y empieza a dibujar un escenario que inquieta a las autoridades sanitarias. Un nuevo informe del Ministerio de Salud de la Nación confirma que la variante sigue creciendo y suma un dato perturbador: en la mayoría de los casos no se pudo identificar un viaje internacional como origen del contagio.
Hasta el momento, el Instituto Malbrán secuenció 18 casos de influenza A (H3N2). La mitad de ellos correspondieron al subclado J.2.4.1, conocido como K, la cepa que mantiene en alerta a distintos países. Los análisis genómicos se realizaron revelaron una dispersión geográfica amplia: provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, CABA, Neuquén y Mendoza.
El informe oficial detalla que de los 18 casos secuenciados, 9 correspondieron al subclado K. No se trata de un virus que afecte a un solo grupo etario: hubo detecciones en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Cinco de los pacientes requirieron internación aunque por ahora no se registraron fallecimientos.
El dato que encendió las alarmas surgió al revisar los antecedentes de viaje. Sólo dos de los nueve casos del subclado K informaron haber estado en el exterior antes de enfermarse, ambos en Europa. Tres habían viajado dentro del país —uno a Córdoba y dos a Tierra del Fuego— y cuatro no refirieron ningún desplazamiento.
“Por ahora siguen siendo pocos los casos en el país, lo que no permite sacar conclusiones aún”, señalaron fuentes del Ministerio de Salud, que admiten sin embargo que los contagios debieron producirse por contacto con personas que llegaron del exterior y no lo reportaron, lo que abre la posibilidad de transmisiones asintomáticas o con síntomas leves.
Otro elemento inquietante es la baja cobertura de vacunación: 14 de los 18 casos analizados no tenían antecedentes de vacunación antigripal.
LE PUEDE INTERESAR
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
LE PUEDE INTERESAR
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
La preocupación crece al mirar hacia el hemisferio norte. En plena temporada invernal, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York informó un récord reciente de hospitalizaciones por gripe: 4.546 en una sola semana, un 24 por ciento más que la anterior. Ese espejo alimenta el temor sobre cómo podría evolucionar el virus en Argentina.
Frente a este escenario, el Ministerio de Salud reiteró las recomendaciones de prevención: completar los esquemas de vacunación, lavarse frecuentemente las manos, cubrirse al toser o estornudar, evitar compartir objetos personales, limpiar y desinfectar superficies, ventilar los ambientes y reducir al mínimo el contacto social ante síntomas respiratorios. Medidas conocidas, pero que vuelven a adquirir un tono urgente ante un virus que, silencioso, ya parece circular más cerca de lo que muchos creen.
Por la facilidad de transmisión de la gripe H2N3 recomiendan vacunarse, lavarse las manos frecuentemente y consultar ante los siguientes síntomas:
• Fiebre alta
• Tos seca
• Dolor de garganta
• Dolores musculares
• Fatiga Congestión nasal
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí