Información General |ALERTA SANITARIA

Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación

Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación

Leches en la mira

7 de Enero de 2026 | 01:21
Edición impresa

La empresa Nestlé dispuso retirar del mercado de manera preventiva una leche de fórmula para bebés luego de detectarse la posible presencia de una toxina peligrosa en una de las materias primas utilizadas en su elaboración. La medida fue informada ayer por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

El retiro incluye fórmulas lácteas para lactantes de la línea Nestlé NAN Optipro 1, en presentaciones de 400 y 800 gramos, y el alimento para propósitos médicos específicos Nestlé Alfamino, también destinado a bebés. Se trata de productos importados, elaborados en Suiza, y comercializados en el mercado argentino.

Según se informó oficialmente, el retiro alcanza a determinados lotes de productos destinados a bebés, ante la sospecha de contaminación con Cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus capaz deprovocar cuadros de intoxicación alimentaria.

UNA TOXINA PELIGROSA

El microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades: el denominado síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos entre una y seis horas después de ingerir el alimento contaminado; y el síndrome diarreico, que aparece más tarde y puede provocar diarrea, dolor abdominal y fiebre entre ocho y dieciséis horas posteriores al consumo. Tras el anuncio de Nestlé, la ANMAT activó un operativo de coordinación con las autoridades sanitarias provinciales para monitorear el retiro efectivo de los productos involucrados y evitar que continúen en circulación.

Desde el organismo sanitario instaron a las familias que tengan en su poder los productos alcanzados por la medida a no consumirlos bajo ninguna circunstancia. También solicitaron a quienes los comercializan o distribuyen, ya sea en tiendas físicas o plataformas online, que los retiren de inmediato de la venta y se contacten con sus proveedores.

Para conocer si un envase corresponde a los lotes afectados y recibir instrucciones precisas, la empresa habilitó una línea de atención exclusiva: 0800-999-8100 (opción 3).

Las autoridades sanitarias subrayaron la importancia de realizar la consulta ante cualquier duda, ya que está en juego la salud de los más chicos.

 

