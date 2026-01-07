Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia

La muerte de un adolescente de 14 años por hantavirus en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles volvió a encender las alarmas sanitarias y puso en foco el avance de una enfermedad que el año pasado mostró un preocupante aumento de casos en la Argentina. El fallecimiento generó conmoción en la comunidad y reavivó la preocupación en una región donde se concentra la mayor parte de los contagios.

La Municipalidad de San Andrés de Giles confirmó el diagnóstico el pasado 2 de enero. Horas más tarde, en la madrugada del día 3, se conoció la muerte de Rodrigo Morínigo, quien vivía en una zona rural del distrito. El joven había sido derivado por la gravedad de su cuadro al Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino, donde finalmente falleció pese a los esfuerzos médicos.

El caso se inscribe en un escenario sanitario delicado. Según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, durante 2025 se notificaron en el país 77 casos confirmados de hantavirus, de los cuales 23 terminaron en fallecimientos. La cifra marca una letalidad del 29,8%, un dato que refuerza la peligrosidad de la enfermedad. En lo que va de la temporada actual, los casos notificados ya ascienden a 43.

El impacto es particularmente fuerte en la zona Centro del país. El 70% de los casos registrados el año pasado se concentró en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Dentro del territorio bonaerense, el último Boletín Epidemiológico provincial —con datos hasta el 20 de diciembre— indicó que La Plata fue el municipio con más contagios: ocho casos confirmados a lo largo del año, en un contexto de incremento general y alta letalidad.

El hantavirus es una zoonosis viral que se transmite principalmente por contacto con roedores silvestres, en especial el ratón colilargo. El virus se encuentra en su orina, saliva y heces, y puede ingresar al organismo humano por inhalación de partículas virales suspendidas en el aire. Esta situación suele darse al limpiar ambientes cerrados, como galpones o viviendas rurales, donde hubo presencia de roedores.