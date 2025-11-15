Entre lágrimas: el difícil presente de More Rial presa en Magdalena

El tránsito se cobró otra vida en La Plata: murió un penitenciario por las graves heridas
Tras un inicio de año turbulento para More Rial con su detención, una breve liberación y el posterior regreso a prisión por presuntos incumplimientos, la situación de la joven volvió a tensarse en las últimas horas. Su abogado Martín Leiro expresó profunda preocupación por el estado emocional de su defendida.
“A Morena no la vi bien. No está bien. Está muy mal en el lugar”, señaló, describiendo un escenario de fuerte angustia para la joven. Leiro confirmó además que se solicitó una evaluación integral: “Se pidió un análisis de su estado emocional y económico. La situación es muy delicada”.
Leiro también reveló un episodio que la afectó especialmente durante su última visita: “Cuando llegué, Morena estaba conmocionada y en llanto porque estaba hablando con su papá”, comentó, señalando que el vínculo familiar sigue siendo un punto sensible para ella.
Uno de los puntos que más inquieta a su entorno es la posibilidad de que More pierda la tenencia de su hijo menor, Amadeo. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si la Justicia avanza en esa dirección.
Actualmente alojada en la Unidad Penal N.º 51 de Magdalena, enfrenta una imputación por robo agravado, un delito que podría derivar en una pena de hasta cuatro años.
Está alojada en una celda compartida dentro de un pabellón donde convive con Florencia Ibáñez, una de las condenadas por el triple crimen de Florencio Varela. “Son amigas, no son compañeras. Son dos causas y delitos distintos, pero ambas están detenidas”, explicó su abogado.
