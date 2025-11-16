Suben 6,5% las multas de tránsito en la Provincia

Los multas de tránsito aumentarán un 6,5% en la provincia de Buenos Aires a partir de noviembre y el esquema regirá durante dos meses.

El incremento está directamente vinculado al precio del litro de nafta premium en la sede de nuestra Ciudad del Automóvil Club Argentino (ACA), valor que se utiliza para determinar los montos de las infracciones a través de una Unidad Fija (UF).

Con esta actualización, el precio de una UF se mantiene en $1.711 para el bimestre de noviembre y diciembre, una medida que fue oficializada el pasado 31 de octubre mediante una resolución de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, publicada en el Boletín Oficial provincial.

De este modo, infracciones como el exceso de velocidad, la falta de patente o de seguro, y la conducción con alcoholemia positiva pasan a tener un costo aún mayor en la Provincia.

En el caso de quienes manejen con alcohol en sangre, las multas más elevadas van de $855.500 a $2.053.200, dado que la sanción prevista es de 500 a 1200 UF. El mismo monto se aplica a los conductores que se niegan a realizar el test.

Otras faltas de alto impacto económico son circular en contramano o girar en lugares no habilitados, cuyas multas se ubican entre $513.300 y $1.711.000. A su vez, manejar sin seguro, sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente o sin licencia también implica sanciones dentro de ese mismo rango.

Entre las infracciones más comunes figura el exceso de velocidad, cuyas multas van de $205.320 a $1.711.000 (150 a 1.000 UF). También se sanciona la falta de casco en motos o el no uso del cinturón de seguridad, con valores que oscilan entre $85.500 y $171.100 (50 a 100 UF).

Asimismo, pasar un semáforo en rojo se penaliza con multas de entre $513.300 y $1.711.000 (300 a 1.000 UF), mientras que los incumplimientos por mal estacionamiento, circular sin la documentación obligatoria, sin seguro o con exceso de ocupantes también se ubican entre $85.550 y $171.100 (50 a 100 UF).

El arranque de noviembre llega acompañado de una nueva tanda de aumentos en servicios esenciales como las tarifas de luz y gas, los alquileres, las prepagas, el transporte público y los combustibles, ajustes que afectarán el costo de vida de usuarios en todo el país.

En cuanto a los alquileres bajo contratos firmados según la derogada ley de alquileres, afrontarán en noviembre una actualización del Índice de Contratos de Locación, lo que implica un aumento anual del 42,45%.

Desde este mes, las facturas de gas verán un ajuste promedio del 3,8%, alza que se suma a una suba similar en la electricidad, y cuyo impacto supera el porcentaje de inflación proyectado para el mes, que ronda el 2,5% de acuerdo a relevamientos de consultoras privadas.