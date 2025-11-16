Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Retoman la Paritaria bonaerense

La Provincia citó a los gremios estatales para discutir salarios

La Provincia citó a los gremios estatales para discutir salarios
16 de Noviembre de 2025 | 03:26
Edición impresa

El Gobierno bonaerense decidió reabrir la negociación paritaria con los gremios estatales y convocó a una nueva audiencia para la próxima semana. La medida llega después de más de un mes de reclamos sindicales.

La reunión se llevará a cabo el martes a las 17.15 en la sede del Ministerio de Trabajo provincial, ubicada en calle 7 entre 39 y 40, según confirmaron fuentes oficiales y sindicales.

Los gremios que integran la Ley 10.430 —ATE, UPCN y FEGEPPBA— habían solicitado formalmente la reapertura de la paritaria el 22 de octubre, mediante una carta dirigida al ministro de Trabajo, Walter Correa. En esa presentación, los gremios argumentaron que la pérdida salarial se había profundizado desde el último acuerdo rubricado en agosto.

En esa negociación, el Gobierno provincial y los sindicatos habían pactado un aumento del 5%, a pagarse entre septiembre y noviembre.

ATE, uno de los gremios más activos en el reclamo, señaló que los estatales requieren una paritaria “abierta y permanente” que permita ajustar los salarios al ritmo de los aumentos de precios. Su secretario general, Claudio Arévalo, había advertido que “mes a mes la inflación impacta sobre el bolsillo de los trabajadores”, y denunció que el contexto económico nacional agravó aún más la situación.

“El aumento de los servicios, los alimentos y la movilidad, sumado a otras medidas de ajuste, golpea de lleno a la clase trabajadora. Por eso insistimos en una convocatoria urgente”, sostuvo.

LE PUEDE INTERESAR

Panorama económico: con anuncios y aplausos en el aire, logran que el mercado siga en positivo

LE PUEDE INTERESAR

Empresarios platenses frenan inversiones por baja en las ventas

El dirigente también atribuyó parte del deterioro salarial al accionar del Gobierno nacional: “El Ministerio de Trabajo presiona para limitar los acuerdos paritarios y eso repercute directamente en los trabajadores estatales de todo el país”.

A la reunión convocada por la Provincia asistirán representantes de tres gremios: ATE, UPCN y FEGEPPBA.

Cada organización podrá participar con dos delegados, quienes llevarán los reclamos y propuestas salariales para intentar acordar una pauta que recomponga el ingreso real de los empleados públicos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

City Bell en shock: un rapto y una muerte llena de dudas

FOTOS | Comenzó el festejo por el Aniversario de La Plata: La Plata en Flor y música en vivo en la escalinata de la Catedral

Un drama sin freno: hubo otras dos muertes viales

Empresarios platenses frenan inversiones por baja en las ventas

La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver

Mauricio Macri presenta el libro sobre Franco: “Mi papá me amaba… pero también quería destruirme”

Oasis en River: definitivamente, sucedió

Panorama económico: con anuncios y aplausos en el aire, logran que el mercado siga en positivo
Últimas noticias de Política y Economía

La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver

Sigue el tour de Santilli: en busca de apoyos importantes

La Provincia y el desafío de lograr consensos clave

La esposa de De Vido denuncia que “lo maltratan”
Espectáculos
Johnny arrasó en La Plata: postales de una jornada histórica
Oasis en River: definitivamente, sucedió
“Yiya”: así es la ficción sobre Murano, la “envenenadora de Monserrat”
“Telenovelas con cocaína”: detrás de las series verticales que revolucionan Hollywood
“Misterio insondable”: desde la madriguera
Información General
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Fertilización asistida: mejoran las chances de éxito con IA
Un factor clave para el embarazo que el 80% de las mujeres desconoce
Los números de la suerte del sábado 15 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Se juega todo: el Pincha busca el pase
Un triunfo lo depositará en los octavos de final
El Bicho, un rival que se convirtió en un obstáculo
Gimnasia busca romper su propio techo de cristal
Emotivo reencuentro de los exjugadores triperos en el Club Hípico
Policiales
Aguardan el control total del fuego para los peritajes
Un drama sin freno: hubo otras dos muertes viales
City Bell en shock: un rapto y una muerte llena de dudas
Un fallo de culpabilidad dejó al “Clan Sena” a las puertas de la perpetua
Salió por unas compras y alguien se coló en su casa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla