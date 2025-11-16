Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Reclaman ampliar la base política del peronismo

16 de Noviembre de 2025 | 03:32
Sebastián Galmarini, referente del Frente Renovador, volvió a encender el debate dentro del PJ y del conjunto de los espacios populares. En un extenso posteo en redes sociales, sostuvo que la unidad del peronismo frente a la “violencia que expresa Milei” es una condición indispensable, pero insuficiente para reconstruir una fuerza competitiva. Según advirtió, el escenario actual exige “liderazgo, inteligencia estratégica y definiciones políticas” que permitan pensar más allá del cierre de filas.

Galmarini recordó que, a pesar de los esfuerzos de cohesión, esa unidad “no alcanzó” para cumplir los objetivos electorales, aunque aclaró que la correlación de fuerzas legislativas no sufrió alteraciones de fondo, lo que mantiene abierta la disputa en el Congreso. “Continuaremos debatiendo lo mejor para Argentina”, escribió, marcando que la tarea parlamentaria será clave para contener los avances del oficialismo.

También cuestionó la lectura mediática que presentó el resultado como un triunfo arrasador de Javier Milei. Para el dirigente, lo sucedido fue “un sacudón por las falsas expectativas”, más que un reordenamiento estructural del mapa político. En ese sentido, sostuvo que la elección expuso la necesidad de un peronismo con “una estrategia política y electoral compartida” capaz de ampliar su base social y ofrecer respuestas ante las “agresiones” del Gobierno.

Ampliar la convocatoria

Galmarini planteó que, para enfrentar el modelo de Milei, el campo popular debe abandonar la idea de que la sola unidad interna alcanza. Subrayó la importancia de tender puentes con actores políticos, sociales, culturales y económicos, en un escenario donde el oficialismo avanza con políticas que, a su juicio, afectan directamente los derechos y la estructura productiva.

Ese proceso, aclaró, implica también ordenar los matices internos: “Las diferencias entre nosotros tienen que encontrar su cauce y los mecanismos adecuados para resolverlas. Pero nunca debemos perder el foco del objetivo central”. Advirtió que la dispersión del peronismo solo fortalece al Gobierno y debilita la posibilidad de construir una alternativa real.

Con un horizonte claro puesto en las elecciones presidenciales, Galmarini insistió en que el desafío del peronismo es replantear su liderazgo y su estrategia, no solo defender sus banderas históricas. “Solo con capacidad de liderazgo, de inteligencia estratégica y definiciones políticas vamos a garantizar el triunfo en 2027”, afirmó.

El mensaje se inscribe en un momento de discusiones intensas dentro del PJ, donde conviven reclamos de renovación dirigencial, debates sobre el rumbo ideológico y diagnósticos divergentes sobre cómo enfrentar al gobierno libertario.

En ese contexto, las palabras de Galmarini funcionan como una advertencia y, al mismo tiempo, como una convocatoria: la unidad sigue siendo el punto de partida, pero no puede ser el punto de llegada.

 

