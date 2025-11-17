Racing logró un triunfo agónico y clasificó

Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
En el Coloso Marcelo Bielsa, Racing le ganó 1-0 como visitante a Newell´s, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura y se clasificó a los playoffs, como así también a la Copa Sudamericana 2026. El autor del único gol del encuentro fue del delantero Tomás Conechny, a los 46 minutos del segundo tiempo.
El encuentro tuvo un primer tiempo muy aburrido, en el que no hubo ninguna situación clara más allá de alguna aproximación de ambos equipos.
Pero el complemento fue todo lo contrario, ya que desde el primer minuto comenzaron a haber situaciones de gol. Sin embargo, cuando parecía que el encuentro iba a terminar igualado sin goles, apareció Conechny con una muy buena definición en el tiempo agregado tras una gran asistencia del mediocampista Adrián “Toto” Fernández. De esta manera, la Academia espera por el rival y si bien está escolta, podría quedar tercero si gana Unión. Por su parte, la Lepra cerró un año para el olvido y está obligada a cambiar la imagen en 2026.
