Emotiva Misa Criolla en la Catedral de La Plata

En el marco de los festejos por el 143º aniversario de La Plata se realizó ayer la Misa Criolla en la Catedral, en la Catedral, donde más de 1.500 personas, asistieron a un emotivo momento para disfrutar de la obra que compuso Ariel Ramírez.

La pieza fue dirigida por Andrés Bugallo y ejecutada por el Coro Polifónico de la Catedral de La Plata, el Coro Juvenil de la Comuna y el Coro Municipal de Ensenada

Todo comenzó cuando el director y el coro hicieron chasquidos de dedos, invitando a los presentes a sumarse con el sonido natural de las manos que dieron comienzo a las piezas musicales Indianas, Gala del Día, de Carlos Guastavino; Como pájaros en el aire, de Peteco Carabajal; El último café, de Julio Sosa; Inconsciente colectivo, de Charly García; y Rasguña las piedras de Sui Géneris. Luego, los tres coros unieron sus voces con la Misa Criolla.

“Es muy profunda, musical, folclórica, viene de la misa Luba, la misa africana”, señaló el director Bugallo.

Las actividades de la Semana de la Música, por el aniversario de la Ciudad continuará hoy en el Hipódromo desde las 20, con tango y milonga.