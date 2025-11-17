El temporal dejó árboles caídos y vecinos sin luz

una enorme rama cayó en calle 55 entre 20 y 21, a metros de la plaza malvinas / roberto acosta

Con el alerta amarillo vigente para la región, finalmente la tormenta se hizo presente: precipitaciones fuertes y ráfagas de viento sacudieron la madrugada, la mañana y parte de la tarde de ayer.

A pesar de que no cayó una gran cantidad de milímetros a lo largo de la jornada (41 milímetros en Villa Elisa fue el máximo registrado), las lluvias fueron muy intensas cerca de las 2 de la madrugada, con una reducida visibilidad y fuertes ráfagas de viento (llegaron a 55 kilómetros por hora) que pusieron en jaque el patrimonio forestal. Decenas de reclamos sobre árboles caídos y vecinos sin luz llegaron a la redacción de EL DIA.

Una vecina de City Bell expresó por la mañana: “Estamos sin luz desde anoche y todavía no tenemos respuestas. Algunos comercios no pudieron abrir y las casas están a oscuras desde hace horas”. Lo cierto es que su relato coincidió con otros frentistas de Arturo Seguí, Villa Elisa y Gonnet. En tanto, otro reclamo fue: “En 422 entre Camino Belgrano y 31, en Villa Elisa.

Desde Edelap se informó que hubo “algunas salidas temporales de servicio provocadas por las tormentas en la Región”, y que “se repusieron en el trayecto de la mañana, sin mayores inconvenientes”.

Asimismo, la caída de postes y árboles fue uno de los principales efectos del temporal, complicando el trabajo de cuadrillas y obstaculizando los tiempos de reparación. En algunos sitios, el corte afectó también líneas telefónicas y el servicio de internet.

Un ejemplo fue una enorme rama caída sobre el asfalto, en 55 entre 20 y 21, sorprendiendo tanto a vecinos de la zona, como a los que intentaban circular por allí. Otro de los reclamos similares fue de una frentista en Ringuelet: “En 516 entre 9 y 10, hay un poste a punto de caer y nadie se hace cargo”.

