Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Ráfagas de 55 km por hora y cayeron 41 milímetros en villa elisa

El temporal dejó árboles caídos y vecinos sin luz

Según las quejas, los problemas eléctricos afectaron a zonas del norte de la Ciudad. Edelap habló de “salidas temporales”

El temporal dejó árboles caídos y vecinos sin luz

una enorme rama cayó en calle 55 entre 20 y 21, a metros de la plaza malvinas / roberto acosta

17 de Noviembre de 2025 | 02:34
Edición impresa

Con el alerta amarillo vigente para la región, finalmente la tormenta se hizo presente: precipitaciones fuertes y ráfagas de viento sacudieron la madrugada, la mañana y parte de la tarde de ayer.

A pesar de que no cayó una gran cantidad de milímetros a lo largo de la jornada (41 milímetros en Villa Elisa fue el máximo registrado), las lluvias fueron muy intensas cerca de las 2 de la madrugada, con una reducida visibilidad y fuertes ráfagas de viento (llegaron a 55 kilómetros por hora) que pusieron en jaque el patrimonio forestal. Decenas de reclamos sobre árboles caídos y vecinos sin luz llegaron a la redacción de EL DIA.

Una vecina de City Bell expresó por la mañana: “Estamos sin luz desde anoche y todavía no tenemos respuestas. Algunos comercios no pudieron abrir y las casas están a oscuras desde hace horas”. Lo cierto es que su relato coincidió con otros frentistas de Arturo Seguí, Villa Elisa y Gonnet. En tanto, otro reclamo fue: “En 422 entre Camino Belgrano y 31, en Villa Elisa.

Desde Edelap se informó que hubo “algunas salidas temporales de servicio provocadas por las tormentas en la Región”, y que “se repusieron en el trayecto de la mañana, sin mayores inconvenientes”.

Asimismo, la caída de postes y árboles fue uno de los principales efectos del temporal, complicando el trabajo de cuadrillas y obstaculizando los tiempos de reparación. En algunos sitios, el corte afectó también líneas telefónicas y el servicio de internet.

Un ejemplo fue una enorme rama caída sobre el asfalto, en 55 entre 20 y 21, sorprendiendo tanto a vecinos de la zona, como a los que intentaban circular por allí. Otro de los reclamos similares fue de una frentista en Ringuelet: “En 516 entre 9 y 10, hay un poste a punto de caer y nadie se hace cargo”.

LE PUEDE INTERESAR

Con la votación de los no docentes, la UNLP le baja el telón al año electoral

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Emotiva Misa Criolla en la Catedral de La Plata

El calor asfixiante de los últimos días tomará un respiro para dar paso a los 21 grados de máxima de hoy en la Ciudad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

VIDEO. No tiene defensa: el Pincha, al borde del abismo

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Chile define en balotaje: entre una comunista y un derechista

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes
Últimas noticias de La Ciudad

Recurso de amparo por el freno a ciertos permisos en Obras Particulares

De Madrid a La Plata: buscan talentos locales

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Con la votación de los no docentes, la UNLP le baja el telón al año electoral
Policiales
Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Todavía hay fuego activo por controlar en Ezeiza
VIDEO. Detuvieron a un policía de la Vial por el rapto y abuso de una joven
Murió el hombre que se pegó un tiro en Berisso
Deportes
VIDEO. No tiene defensa: el Pincha, al borde del abismo
Se deshilacha sin pausa y la continuidad del Barba cotiza a su valor más bajo
Domínguez: “Hay que ver que decide el Club”
El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?
Silbidos, desazón y enojo de los hinchas luego del encuentro
Información General
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
La inversión educativa cayó en diez años en la mayoría de las provincias
Tendencia suicida con la inteligencia artificial: un peligro en red que jaquea a la juventud
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Espectáculos
Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
Alejandro Dolina: “Más trata uno de eludir el destino, más lo cumple”
Terminó el Festival de Mardel: una ganadora se verá en la Ciudad
“Las corrientes”: fuga y misterio
Lo que dejó de la charla de La China y Pergolini

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla