Otra noche de terror por una caravana de motos

Otra vez las motos generaron un momento para el olvido de los platenses. En la madrugada de ayer, una caravana desató ruidos molestos en la región en el camino a un encuentro que se realizó en la Isla Maciel.

Según relataron vecinos a eldia.com, el grupo de motociclistas circuló por avenida 122 y 43 en dirección a la Autopista La Plata–Buenos Aires, haciendo estallar caños de escape modificados y realizando maniobras imprudentes, lo que generó un fuerte malestar por los ruidos en plena madrugada. Las mismas escenas se repitieron en Ensenada y Berisso, donde también se detectaron motociclistas sin casco, sin patente, en contramano o a alta velocidad.

En redes sociales, los residentes denunciaron que muchos de los que participaron de estas caravanas no solo evaden controles, sino que además exhiben motos de origen dudoso.

El desarrollo fue similar al de las caravanas urbanas: explosiones de escapes, fuegos artificiales, aceleradas y maniobras peligrosas.

“El ruido era insoportable. Además, se veían motos reventando motores, haciendo cortes, tirando cohetes. ¿Quién controla eso?”, expresó un vecino.

Las autoridades reconocen que las caravanas suelen organizarse a través de convocatorias en redes sociales, lo que dificulta interceptarlas antes de que se desplacen por la vía pública. Por eso, las organizaciones barriales insisten en reforzar controles en accesos principales, rutas y puntos estratégicos.

Con episodios que se repiten fin de semana tras fin de semana, los vecinos reclaman medidas urgentes: más presencia policial, secuestro de vehículos en infracción y controles que no queden en simples operativos esporádicos.