Los Pumas: corazón valiente, para una épica remontada

En su segunda presentación de la ventana internacional de noviembre, Los Pumas vencieron a Escocia por 33 a 24 en el estadio Murrayfield de Edimburgo, tras una remontada histórica. El seleccionado argentino llegaba al encuentro luego de superar como visitante a Gales por 52 a 28 en el mítico Principality Stadium de Cardiff. Por su parte, los escoceses se presentaban ante Argentina después de caer en casa frente a los All Blacks por 25 a 17. El duelo ante el combinado del Cardo marcó además los cincuenta caps con la camiseta nacional para Juan Cruz Mallía y Juan Martín González.

Los primeros cuarenta minutos fueron intensos, con ambos equipos determinados a no ceder espacios y a imponerse en los duelos defensivos. Apenas a los cuatro minutos, el árbitro Andrew Brace dejó a Los Pumas con uno menos al mostrarle tarjeta amarilla a Mallía. Escocia aprovechó la ventaja numérica para presionar cerca del ingoal argentino, pero la defensa albiceleste resistió y logró despejar el peligro. Sin embargo, los locales insistieron y, tras una veloz combinación entre Rory Hutchinson y Jack Dempsey, este último apoyó el primer try del partido.

Con el regreso del fullback cordobés, Los Pumas volvieron a equilibrar el trámite y llevaron el juego al campo rival. A los 22 minutos, Argentina probó con un penal de media distancia, pero el envío de Mallía se fue apenas largo. Pese a la mejoría, Escocia estiró la ventaja con una buena jugada colectiva que culminó en try de Ewan Ashman. A 10 minutos del cierre de la etapa inicial, la albiceleste tuvo otra oportunidad de descontar con un penal a 40 metros, pero el remate quedó corto. Así, el primer tiempo se cerró 14-0 para los británicos.

Tras el descanso, Los Pumas salieron decididos a mejorar la presión defensiva y la precisión en los metros finales. No obstante, fueron los dueños de casa quienes golpearon primero y, a los tres minutos, volvieron a vulnerar la defensa argentina con otro try del hooker Ashman (21-0). A partir de allí, Felipe Contepomi movió el banco para refrescar el pack de forwards, y el equipo comenzó a mostrar una notable mejoría, instalándose con mayor frecuencia en campo rival. A los 14 minutos, Escocia quedó con un jugador menos por una infracción de Blair Kinghorn en un intento de robo.

La reacción argentina se concretó en ese minutos del complemento, cuando el capitán Julián Montoya apoyó el primer try albiceleste, confirmado por el TMO. Envalentonados, Los Pumas volvieron a atacar y, apenas tres minutos después, Rodrigo Isgró encontró un claro para marcar un nuevo try. El Cardo respondió a los 23 minutos con un penal convertido por Finn Russell desde media distancia.

Cuando restaban 10 minutos, Argentina volvió a meterse en terreno escocés y, tras un buen maul -una de sus armas predilectas-, el rafaelino Pedro Rubiolo quebró la defensa para apoyar y dejar al equipo a tiro del empate. La remontada se completó a seis minutos del final: Pablo Matera apoyó un gran try y el cordobés Santiago Carreras sumó la conversión para poner por primera vez en ventaja a Los Pumas.

Con el partido aún abierto, el conjunto argentino volvió a adueñarse de la posesión y, a dos minutos del cierre, Justo Piccardo capitalizó una acción individual brillante. Eludió a su marcador y se lanzó en velocidad para firmar el último try y sellar el triunfo por 33 a 24, coronando una remontada memorable.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi volverá el próximo domingo, desde las 13:10 (hora de nuestro país), cuando se mida por segunda vez en el año frente a Inglaterra, esta vez en el estadio de Twickenham, en Londres.