Deportes |SOLO LA JUGARÍA SI ES CAMPEÓN O SI EL TÍTULO ES PARA BOCA, CENTRAL O ARGENTINOS

River no pasó del empate y por ahora está afuera de la Libertadores 2026

El equipo del Muñeco ratificó su mal momento y no pudo contra un Vélez que también carga con limitaciones para atacar

River no pasó del empate y por ahora está afuera de la Libertadores 2026

River y Vélez no pasaron del empate sin goles / Fotobaires

17 de Noviembre de 2025 | 02:49
Edición impresa

River igualó 0 a 0 ante Vélez en Liniers y dejó pasar su última chance de clasificar a la Copa Libertadores por la tabla anual. De todos modos, el conjunto de Marcelo Gallardo aún puede aspirar a jugar la mayor competencia continental si gana el actual campeonato o si el título es para Boca Juniors, Rosario Central o Argentinos Juniors, los equipos ya clasificados por la temporada.

Antes del partido tanto Vélez como River ya estaban clasificados para los playoffs de la definición del Torneo Clausura. Sin embargo, el conjunto millonario sintió la presión de la necesidad de una victoria en medio del mal momento futbolístico y el Fortín tampoco atraviesa una etapa de lucidez ofensiva. Así, contribuyeron a un flojo primer tiempo donde el equipo de Gallardo fue algo mejor, mientras que en el complemento fue el Fortín quien estuvo más cerca de quedarse con el triunfo ante un equipo riverplatense plagado de pibes. Todo esto siempre y cuando termine en la cuarta posición de la tabla anual.

 

Vélez fue cuarto y River terminó en el sexto lugar, por lo que ambos esperan rivales para octavos

 

Ahora, el elenco riverplatense deberá prepararse para disputar los Playoffs del Torneo Clausura e ir en busca de un nuevo título para su vitrina, además de la clasificación a la competencia de mayor prestigio del continente.

El primer tiempo fue parejo y malo, con ambos conjuntos que generaron ciertas aproximaciones a los arcos. Si embargo, ninguno contó con la efectividad necesaria para convertir.

En el arranque de la primera mitad, Sebastián Driussi recibió un pase preciso dentro del área de Juan Fernando Quintero, pero al momento de rematar, envió el balón por encima del travesaño y desperdició una buena chance para la apertura del marcador. Después, sendos remates de Giuliano Galoppo y Maximiliano Salas llevaron algo de peligro al arco de Marchiori.

A los 31 minutos, un buen remate de Maher Carrizo buscó la apertura del score pero la gran respuesta del arquero millonario Franco Armani, quien se estiró para desviar la pelota, evitó el 1 a 0 para el local.

La primera parte no estuvo exenta de polémicas porque tod Vélez pidió mano dentro del área de Juan Portillo, la cual se produjo después de un empujón de Manuel Lanzini. El árbitro, Rey Hilfler, dejó seguir el juego, ya que consideró la acción como una mano sin intención. Así, el duelo se fue al entretiempo sin goles y con el Fortín en alza después de un mejor inicio de juego del conjunto riverplatense.

En el complemento, Vélez Sarsfield creció y tomó el protagonismo del encuentro, aunque no pudo con Franco Armani, quien intervino en numerosas oportunidades para mantener el cero y evitar la derrota de su equipo. El veterano arquero, que no atraviesa su mejor momento en River, fue la figura de la tarde en el Amalfitani.

A los 24 minutos, el ‘Fortín’ tuvo una doble chance de abrir el marcador, primero en los pies de Tomás Galván (Armani le ahogó el grito de gol con una gran atajada) y luego en la cabeza de Tomás Cavanagh, con su remate que se fue a centímetros del caño derecho del arco millonario.

Entre la necesidad de River y el mejor rendimiento de Vélez, el juego se transformó en un constante ida y vuelta en el que ambos equipos llegaron al área rival fácilmente, aunque sin gran capacidad de definición. Vélez tuvo espacios para lastimar, pero se encontró una y otra vez con la solidez del arquero millonario.

Fue River el que reclamó penal cuando la pelota rebotó en la mano de Bouzat dentro del área, pero esta estaba en posición natural y no amplió el espacio corporal según el criterio de Rey Hilfler, quien dejó seguir.

Con el empate sellado, River terminó sexto y Vélez en la cuarta posición del Grupo B. Ambos aguardan para conocer el rival para los octavos de final del torneo.

Gallardo, contundente: “No voy a claudicar, hay que seguir insistiendo”
