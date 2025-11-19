Elecciones en Gimnasia: dos ex ministros se sumarían al armado de Usina Tripera

En medio de la pulseada electoral por la presidencia de Gimnasia, la política volvería a tomar protagonismo de cara a los comicios del 29 de noviembre. Una lista tendría entre sus líneas a dos ex ministros, como son los casos de Ricardo Casal, ex ministro bonaerense de Justicia y Seguridad, y el nombre de Martín Guzmán, ex ministro de Economía de la Nación, quienes evaluarían participar con está evaluando integrar el armado de Usina Tripera, encbezado por Carlos Anacleto.

Casal, que comparte una relación de larga data con figuras como Julio Alak, fue anunciado para acompañar a Carlos Anacleto en una fórmula que buscaría captar tanto votos institucionales como políticos.

Por su parte, Guzmán tampoco tiene experiencia como dirigente en el mundo mens sana, pero es conocido su fanatismo por el club. En una reciente entrevista recordó su niñez ligada al “Lobo” y su conexión con Maradona, durante su mandato en el Ministerio de Economía.

Gimnasia confirmó día y horario para las elecciones

Se definió la fecha de las elecciones presidenciales en Gimnasia, para elegir quién sucederá a Mariano Cowen. Será el sábado 29 de noviembre y se presentaron cuatro listas.

La confirmación llegó por medio de un mail para los asociados que deberán asistir entre las 9 y 19 hs a la sede de calle 4. Vale mencionar que hay tiempo de presentar listas hasta el lunes 24 de noviembre a las 10 hs.

En el Portal de Autogestión se puede consultar el padrón. Vale recordar que, para votar, es obligatorio el DNI físico.

Los candidatos son:

Carlos Anacleto - Usina Tripera

Daniel Onofri - Arriba Gimnasia

Edgardo “Toto” Medina - Gimnasia Somos Todos

Emanuel Di Loreto - Unir Gimnasia

Las listas completas deberán presentarse a la Comisión Directiva. En el orden del día se realizará la lectura del Acta de la asamblea anterior; elección de autoridades; designación de dos socios para la firma y proclamación de los electos.