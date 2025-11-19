Restitución de las hijas: audiencia fallida y extrema tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi 

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron una audiencia fallida y con mucha tensión por la restitución de las hijas de la ex pareja.
"Sorprendió la presencia de Mauro Icardi. Es un día clave y por estos momentos se están definiendo muchas cosas. Todo pasa ahora. Se llevó esta audiencia muy esperada para las abogadas de Icardi. Piro y Marcovecchio señalaron que esta audiencia era crucial", dijeron en la tele.
Allí, asistieron los abogados de ambas partes, pero sorprendió la presencia de Mauro Icardi. "Tema restitución: son las vacaciones de las niñas, las fiestas y Navidad. Icardi está preocupado por eso. Pasó unos días apacibles y muy buenos con sus hijas. Las chicas fueron a terapia", anexaron desde diferentes programas televisivos.
El conflicto es que aún no hay acuerdo entre las partes. Icardi tuvo a sus hijas un día más, pero la audiencia fue muy tensa.
"Aseguran que de pocos modales, tanto los abogados Marcovecchio como Piro intentaron apalear la situación y no se pusieron de acuerdo en nada", cerraron en los comentarios del espectáculos.
Por último, se sabe que a Mauro Icardi le preocupa cómo seguirá su vínculo con sus dos hijas luego de que vuelvan con su madre. Mientras que a Wanda Nara le preocupa si su ex cumple con el acuerdo de la Justicia.
