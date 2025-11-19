Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Espectáculos

Restitución de las hijas: audiencia fallida y extrema tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi 

Restitución de las hijas: audiencia fallida y extrema tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi 
19 de Noviembre de 2025 | 07:19

Escuchar esta nota

Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron una audiencia fallida y con mucha tensión por la restitución de las hijas de la ex pareja. 

"Sorprendió la presencia de Mauro Icardi. Es un día clave y por estos momentos se están definiendo muchas cosas. Todo pasa ahora. Se llevó esta audiencia muy esperada para las abogadas de Icardi. Piro y Marcovecchio señalaron que esta audiencia era crucial", dijeron en la tele. 

Allí, asistieron los abogados de ambas partes, pero sorprendió la presencia de Mauro Icardi. "Tema restitución: son las vacaciones de las niñas, las fiestas y Navidad. Icardi está preocupado por eso. Pasó unos días apacibles y muy buenos con sus hijas. Las chicas fueron a terapia", anexaron desde diferentes programas televisivos.  

El conflicto es que aún no hay acuerdo entre las partes. Icardi tuvo a sus hijas un día más, pero la audiencia fue muy tensa.

"Aseguran que de pocos modales, tanto los abogados Marcovecchio como Piro intentaron apalear la situación y no se pusieron de acuerdo en nada", cerraron en los comentarios del espectáculos. 

Por último, se sabe que a Mauro Icardi le preocupa cómo seguirá su vínculo con sus dos hijas luego de que vuelvan con su madre. Mientras que a Wanda Nara le preocupa si su ex cumple con el acuerdo de la Justicia.

LE PUEDE INTERESAR

Un suspiro: el “Estamos de paso” de Tinelli ya pasó

LE PUEDE INTERESAR

“Fionna & Cake”: “El público tiene ganas de ver más historias de estos personajes”
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Feliz cumple, La Plata! La agenda de los festejos por los 143 años de la Ciudad

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

¡Feliz cumple, La Plata! La agenda de los festejos por los 143 años de la Ciudad

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Basura, transporte, estacionamiento y más: así funciona La Plata por el asueto del aniversario

Los posteos de Barracas que generaron malestar

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Central, con algunos regresos y una baja clave
Últimas noticias de Espectáculos

Un jugador de Boca confirmó su noviazgo con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez

Tom Cruise recibió un Oscar honorífico por su trayectoria y dejó un irónico mensaje 

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron solos a Turquía: la pareja partió del país en un vuelo comercial 

El vuelo más alto: cómo le fue al programa de Mario Pergolini ¿La China o Darín?
Deportes
Los empleados de Gimnasia seguirán con retención de tareas
Manuel Panaro ilusiona a todo Gimnasia: “Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave
La Reserva busca la semifinal ante San Lorenzo en Estancia Chica
Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
Información General
Una gran encrucijada: el reloj marcó la hora y no llegó ninguna oferta
Apagón en internet: una falla volteó parte de la web
La sífilis creció un 20% de un año a otro en el país
Ya se venden los pasajes de tren para las vacaciones
Los números de la suerte del miércoles 19 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
Noche de terror en La Plata: encapuchados encañonan a familia en una entradera y vecinos los ponen en fuga
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
El jury a Makintach y un lapidario “11 a 0” que la dejó sin rango de jueza
Asesinaron a un joven de 20 años por una bici
Un asalto a una mujer que recordó un trágico caso
La Ciudad
VIDEO. Dardo Rocha "paseó" por La Plata y "saludó" a los platenses por el aniversario
Tiempo agradable este miércoles de aniversario platense, aunque mañana desmejora: ¿llegan tormentas?
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
¡Feliz cumple, La Plata! La agenda de los festejos por los 143 años de la Ciudad
Tedeum en la Catedral a cargo del arzobispo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla