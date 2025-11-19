Reclamo por falta de personal en el San Martín

aseguran que la guardia estuvo hasta 15 días sin limpieza / el dia

Trabajadores de salud del Hospital San Martín (avenida 1 y 70) denunciaron escasez de personal en las diferentes guardias de la institución. “Desde hace dos meses como mínimo que faltan empleados que se encarguen de la higiene”, señaló una portavoz que prefirió no ser nombrada.

Según la fuente, la situación se agudiza en la guardia de clínica de admisión centralizada, donde “recibimos pacientes traumatizados, heridos de bala o de arma blanca”, contó.

Ante la consulta de este diario, un miembro del equipo directivo del Hospital San Martín aseguró: “Hay mucha demanda en las guardias pero no se limitó la atención. Hay personal de limpieza las veinticuatro horas”.

Entre el personal se sostiene que después del ingreso de algunos pacientes suele quedar sangre el piso. “Como no hay personal de limpieza, los enfermeros tienen que higienizar porque no pueden atender un paciente arriba de la suciedad”, relató la fuente del personal y agregó: “Al tener que limpiar, tenemos que cerrar la guardia. Eso genera que los enfermeros reciban amenazas y agravios de la gente que está esperando”.

Luego, indicó que, aunque hay días en los que el servicio está disponible, estuvieron hasta 15 días completos sin tener personal de higiene. La escasez impacta directamente en una guardia con alta demanda: el turno vespertino y nocturno, que atiende alrededor de 120 personas a diario. Además, durante los fines de semana la población en las guardias aumenta.

Según expresó la fuente, la situación fue advertida a directivos de la institución pero no recibieron la respuesta esperada.