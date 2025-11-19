Un asalto a una mujer que recordó un trágico caso

La zona donde ocurrió el robo que recordó el caso de Kim Gómez / Web

Una mujer y su hija menor vivieron una madrugada de terror en la zona de 617 entre 3 y 4, en el barrio Aeropuerto, cuando dos delincuentes armados les robaron el auto en un violento ataque que hizo recordar al caso de Kim Gómez, la nena de 7 años fallecida en similares circunstancias en febrero pasado en Altos de San Lorenzo.

El episodio ocurrió este lunes 17 de noviembre, alrededor de las 00.30, cuando una mujer -que conducía un Renault Clío negro, propiedad de su expareja- estacionó por unos minutos con el motor encendido. En el asiento trasero estaba su hija pequeña, a quien la mujer trataba de calmar antes de retomar la marcha.

En ese momento advirtió la llegada de dos sujetos vestidos totalmente de oscuro, que se desplazaban en una moto de 125cc, de similares tonos. La maniobra fue brusca y repentina: los delincuentes frenaron al lado del vehículo y el acompañante bajó de inmediato. Según la denuncia, el hombre se aproximó a la puerta del conductor, la abrió de un tirón y le apuntó con un objeto desde el interior de su campera, exigiéndole a gritos que bajara del auto.

Aterrada y sin posibilidad de identificar los rostros de los agresores -ambos llevaban las caras cubiertas-, la mujer suplicó poder sacar a su hija del vehículo antes de entregarlo. Contra todo pronóstico, el asaltante accedió. Ambas descendieron rápidamente y corrieron hacia un costado de la calle para ponerse a salvo.

En segundos, el ladrón se sentó en el asiento del conductor, arrancó y huyó a toda velocidad por calle 617 en sentido descendente, seguido por la moto en la que lo esperaba su cómplice. El auto se perdió de vista en la oscuridad del barrio.

La víctima declaró que, pese al violento ataque, tanto ella como su hija resultaron ilesas y no necesitaron atención médica. Sin embargo, fuentes de la zona aseguran que la mujer quedó en un fuerte estado de shock y que vecinos del barrio tuvieron que asistirla y acompañarla hasta que recuperó la calma para pedir ayuda.

Posteriormente, se dirigió a la dependencia policial para radicar la denuncia y activar la investigación.

Dentro del automóvil quedó toda la documentación, incluida la VTV y la cédula de identificación vehicular, guardadas en una carpeta en el parasol. También se llevaron un celular Motorola G32, que posee sistema de rastreo y bloqueo por PIN.

La violencia del ataque y el hecho de que la víctima estuviera con su hija pequeña generaron una inmediata comparación con el caso de Kim Gómez, que aún sigue presente en el imaginario social por su brutalidad.

El caso ahora es investigado por la UFI Nº 9 de Autores Ignorados de La Plata, con conocimiento de la subcomisaría de Barrio Aeropuerto.