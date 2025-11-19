Un asalto a una mujer que recordó un trágico caso

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
Súper ganadores millonarios: tres platenses se repartieron los 30 millones
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
Andis: renunció la funcionaria que le encontraron US$ 700 mil en su casa
Alberto Fernández, más complicado por la contratación de seguros
Quejas y reclamos por la higiene y demoras en los hospitales públicos
El consumo en autoservicios tuvo un aumento del 12,5% en octubre
En la elección nodocente sólo Agronomía se apartó de la conducción de Atulp
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Llevaba a su nena en el auto y la encañonaron dos delincuentes. Por suerte, pudo bajarla antes de que escaparan con el rodado
Una mujer y su hija menor vivieron una madrugada de terror en la zona de 617 entre 3 y 4, en el barrio Aeropuerto, cuando dos delincuentes armados les robaron el auto en un violento ataque que hizo recordar al caso de Kim Gómez, la nena de 7 años fallecida en similares circunstancias en febrero pasado en Altos de San Lorenzo.
El episodio ocurrió este lunes 17 de noviembre, alrededor de las 00.30, cuando una mujer -que conducía un Renault Clío negro, propiedad de su expareja- estacionó por unos minutos con el motor encendido. En el asiento trasero estaba su hija pequeña, a quien la mujer trataba de calmar antes de retomar la marcha.
En ese momento advirtió la llegada de dos sujetos vestidos totalmente de oscuro, que se desplazaban en una moto de 125cc, de similares tonos. La maniobra fue brusca y repentina: los delincuentes frenaron al lado del vehículo y el acompañante bajó de inmediato. Según la denuncia, el hombre se aproximó a la puerta del conductor, la abrió de un tirón y le apuntó con un objeto desde el interior de su campera, exigiéndole a gritos que bajara del auto.
Aterrada y sin posibilidad de identificar los rostros de los agresores -ambos llevaban las caras cubiertas-, la mujer suplicó poder sacar a su hija del vehículo antes de entregarlo. Contra todo pronóstico, el asaltante accedió. Ambas descendieron rápidamente y corrieron hacia un costado de la calle para ponerse a salvo.
En segundos, el ladrón se sentó en el asiento del conductor, arrancó y huyó a toda velocidad por calle 617 en sentido descendente, seguido por la moto en la que lo esperaba su cómplice. El auto se perdió de vista en la oscuridad del barrio.
La víctima declaró que, pese al violento ataque, tanto ella como su hija resultaron ilesas y no necesitaron atención médica. Sin embargo, fuentes de la zona aseguran que la mujer quedó en un fuerte estado de shock y que vecinos del barrio tuvieron que asistirla y acompañarla hasta que recuperó la calma para pedir ayuda.
LE PUEDE INTERESAR
Miguel Bru: murió el último policía que seguía preso
LE PUEDE INTERESAR
Al grito de “¡Policía!”, atacan en El Mondongo
Posteriormente, se dirigió a la dependencia policial para radicar la denuncia y activar la investigación.
Dentro del automóvil quedó toda la documentación, incluida la VTV y la cédula de identificación vehicular, guardadas en una carpeta en el parasol. También se llevaron un celular Motorola G32, que posee sistema de rastreo y bloqueo por PIN.
La violencia del ataque y el hecho de que la víctima estuviera con su hija pequeña generaron una inmediata comparación con el caso de Kim Gómez, que aún sigue presente en el imaginario social por su brutalidad.
El caso ahora es investigado por la UFI Nº 9 de Autores Ignorados de La Plata, con conocimiento de la subcomisaría de Barrio Aeropuerto.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí