El polvillo patagónico, en vuelo hasta La Plata

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
Una masa de sedimentos es arrastrada por fuertes vientos, que mantuvieron en alerta a provincias del sur esta semana
Un inusual fenómeno meteorológico, impulsado por un fuerte temporal en la Patagonia, se cierne sobre la provincia de Buenos Aires y podría impactar en las próximas horas en la Región, incluyendo La Plata y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA y CABA). Se trata de una gran nube de polvo y sedimentos que está siendo arrastrada por los vientos del sudoeste, provocando ya complicaciones en varias ciudades costeras.
El material que está en suspensión es consecuencia directa del temporal de viento que azotó con particular violencia a las provincias de Neuquén y Chubut este lunes, donde se registraron ráfagas que superaron los 150 kilómetros por hora, llevando a las autoridades a declarar el estado de emergencia climática.
La masa de aire con polvo, que ya redujo la visibilidad por debajo de los 5.000 metros en la franja central costera de Buenos Aires, avanzaba ayer y por la tarde ya generaba dudas en la Ciudad. “Sobre los edificios veo la luz del sol atenuada. Parece que hay polvillo”, avisó José, del Microcentro.
La alerta meteorológica por viento se mantiene activa en el centro, sur y el territorio de la Costa Atlántica.
Este fenómeno de arrastre de material generó alerta en el sur de la Provincia. En Bahía Blanca se registraron niveles elevados de material particulado en el aire, lo que llevó al Centro de Tecnologías del Ambiente (CTE) y al Municipio a solicitar a la población reducir la exposición en exteriores.
Según se pudo saber, el incremento de partículas en suspensión fue una consecuencia del mismo temporal de viento patagónico.
Reclamo por falta de personal en el San Martín
Las autoridades bahienses emitieron una serie de recomendaciones para proteger la salud, especialmente de los grupos de riesgo, sugiriendo minimizar la exposición al aire exterior y limitar las actividades al aire libre, evitar el ejercicio y el trabajo físico intenso. Hasta se recomendó usar barbijo o tapaboca ajustado en la calle y mantener cerradas ventanas y puertas.
Se espera que este tipo de fenómeno, que tiñó a Bahía Blanca de un tono sepia ayer, continúe moviéndose.
🛰 SATÉLITE | se opaca el cielo celeste en la zona central de la Argentina con la llegada de una nube de #polvo en altura 🌫, proveniente del gran temporal de las últimas horas en la Patagonia, donde se registraron ráfagas superiores a 150 km/h 💨.— Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 18, 2025
🔗 https://t.co/r9Quu83O6n pic.twitter.com/kRUbwRl8bJ
