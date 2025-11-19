Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Alerta en bahía blanca

El polvillo patagónico, en vuelo hasta La Plata

Una masa de sedimentos es arrastrada por fuertes vientos, que mantuvieron en alerta a provincias del sur esta semana

El polvillo patagónico, en vuelo hasta La Plata

el brillo del sol, menos imponente que de costumbre, ayer / el dia

19 de Noviembre de 2025 | 03:10
Edición impresa

Un inusual fenómeno meteorológico, impulsado por un fuerte temporal en la Patagonia, se cierne sobre la provincia de Buenos Aires y podría impactar en las próximas horas en la Región, incluyendo La Plata y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA y CABA). Se trata de una gran nube de polvo y sedimentos que está siendo arrastrada por los vientos del sudoeste, provocando ya complicaciones en varias ciudades costeras.

El material que está en suspensión es consecuencia directa del temporal de viento que azotó con particular violencia a las provincias de Neuquén y Chubut este lunes, donde se registraron ráfagas que superaron los 150 kilómetros por hora, llevando a las autoridades a declarar el estado de emergencia climática.

La masa de aire con polvo, que ya redujo la visibilidad por debajo de los 5.000 metros en la franja central costera de Buenos Aires, avanzaba ayer y por la tarde ya generaba dudas en la Ciudad. “Sobre los edificios veo la luz del sol atenuada. Parece que hay polvillo”, avisó José, del Microcentro.

La alerta meteorológica por viento se mantiene activa en el centro, sur y el territorio de la Costa Atlántica.

Este fenómeno de arrastre de material generó alerta en el sur de la Provincia. En Bahía Blanca se registraron niveles elevados de material particulado en el aire, lo que llevó al Centro de Tecnologías del Ambiente (CTE) y al Municipio a solicitar a la población reducir la exposición en exteriores.

Según se pudo saber, el incremento de partículas en suspensión fue una consecuencia del mismo temporal de viento patagónico.

Las autoridades bahienses emitieron una serie de recomendaciones para proteger la salud, especialmente de los grupos de riesgo, sugiriendo minimizar la exposición al aire exterior y limitar las actividades al aire libre, evitar el ejercicio y el trabajo físico intenso. Hasta se recomendó usar barbijo o tapaboca ajustado en la calle y mantener cerradas ventanas y puertas.

Se espera que este tipo de fenómeno, que tiñó a Bahía Blanca de un tono sepia ayer, continúe moviéndose.

 

 

 

