JUZGADO EN NUEVA YORK, EL LÍDER DE UN GRUPO NEONAZI DE EUROPA DEL ESTE SE DECLARÓ CULPABLE

Quería envenenar con caramelos a nenes judíos

Quería envenenar con caramelos a nenes judíos

Michail Chkhikvishvili

19 de Noviembre de 2025 | 02:26
El líder de un grupo neonazi de Europa del Este que intentó reclutar a un agente federal encubierto para vestirse de Santa Claus y repartir caramelos envenenados a niños judíos y minorías raciales se ha declarado culpable de solicitar crímenes de odio.

Los fiscales federales buscarán una pena de hasta 18 años para Michail Chkhikvishvili, un joven de 22 años de la República de Georgia que también se hace llamar “Comandante Carnicero”. Se declaró culpable el lunes ante un juez federal en Brooklyn de solicitar delitos violentos y distribuir información sobre la fabricación de bombas y ricina (toxina mortal que se obtiene de las semillas de ricino).

Los fiscales describieron a Chkhikvishvili como el líder del Culto Asesino Maníaco, un grupo extremista internacional que se adhiere a una “ideología neonazi radicalizada y promueve la violencia y actos violentos contra minorías raciales, la comunidad judía y otros grupos que considera ‘indeseables’”.

Dijeron que las solicitudes violentas del grupo, promovidas a través de canales de Telegram y detalladas en un manifiesto llamado el “Manual del Odio”, parecen haber inspirado múltiples asesinatos en la vida real, incluido un tiroteo en una escuela en Nashville, Tennessee, a principios de este año que dejó a un estudiante de 16 años muerto.

Chkhikvishvili fue arrestado en julio de 2024 en Moldavia y extraditado a Estados Unidos en mayo.

Desde 2022, Chkhikvishvili ha viajado varias veces a Brooklyn, donde se jactó de haber golpeado a un anciano judío e instruyó a otros, principalmente a través de mensajes de texto, a cometer actos violentos en nombre del Culto Asesino Maníaco, según documentos judiciales.

Cuando fue abordado por un agente encubierto del FBI en 2023, Chkhikvishvili reclutó al agente para un plan que “involucraba a un individuo disfrazado de Santa Claus repartiendo caramelos con veneno a minorías raciales y niños en escuelas judías en Brooklyn”, según el Departamento de Justicia. Más tarde sugirió enfocarse en “niños judíos muertos”, declararon los fiscales, después de señalar que “los judíos están literalmente en todas partes” en Brooklyn.

El neonazi describió su deseo de llevar a cabo un ataque con múltiples víctimas.

 

 

