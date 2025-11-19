La Reserva busca la semifinal ante San Lorenzo en Estancia Chica

La Reserva de Gimnasia enfrentará esta tarde a su par de San Lorenzo en busca de las semifinales del Torneo Clausura Proyección. El encuentro comenzará a las 17.00 en la cancha principal de Estancia Chica, será dirigido por Leandro Fedele y será transmitido a través de la plataforma digital de la Liga Profesional de Fútbol y la señal TNT Sports.

Luego de finalizar tercero en la Zona B y vencer a Newell’s 2-0 (goles de Jorge De Asís y Juan Cruz Cortazzo) por los octavos de final, el conjunto tripero se reencontrará en cuartos de final con San Lorenzo. El Cuervo, que compartió grupo e igualó sin goles con el Mens Sana por la segunda fecha de la fase regular, llegó a las instancias decisivas tras finalizar séptimo con 23 puntos. Luego, por los octavos de final, dio la nota en Córdoba al golear 4-0 a Belgrano, equipo que había clasificado como el segundo mejor de la Zona A.

Para el equipo albiazul el compromiso de esta tarde es un gran desafío porque tendrá la obligación de la localía ante un rival que viene en alza y eliminó a un candidato al títuolo.

La probable formación del equipo dirigido por Ricardo Kuzemka sería con Julián Kadijevic; Benjamín García, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar, Diego Mastrángelo; Santino López García, Cayetano Bolzán, Santiago Villarreal; Jorge de Asís.

Los restantes convocados son Máximo Cabrera, Matías Gauto, Tiziano Rocco, Thomas Mielnikzuc, Tiago Azamé, Francesco Paradela, Leonel Troncoso, Ignacio Zappulla, Lautaro Napolitano, Brian Croce y Santino Primante.

SCHROEDER FUE TITULAR EN IRLANDA

El juvenil arquero tripero Patricio Schroeder fue titular en los partidos de la Selección de Irlanda en el triunfo 1-0 sobre Chipre y en la derrota 4-2 ante Países Bajos en el Campeonato de Europa Sub 19. Sin dudas, una gran experiencia para el golero a pesar de no haber podido pasar de fase con su selección.