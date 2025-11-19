Al grito de “¡Policía!”, atacan en El Mondongo

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
Lo que era una salida urgente hacia el hospital terminó convertido en un violento asalto en plena madrugada en el barrio El Mondongo. Un jubilado de 71 años denunció que fue abordado por tres delincuentes armados que, simulando ser policías, lo obligaron a entregar su auto y sus pertenencias cuando se disponía a llevar a su ahijada al Hospital Rossi.
De acuerdo a lo revelado por voceros, el hecho ocurrió alrededor de la 1.15 de ayer, sobre Diagonal 79, entre 64 y 65, cuando el hombre se encontraba dentro de su Peugeot 408 junto a dos acompañantes: su ahijada, de 25 años, y la pareja de ella, de 27. El vehículo estaba estacionado frente a su casa, listo para emprender el traslado, cuando un auto blanco -posiblemente un Renault Logan- se detuvo bruscamente y descendieron tres sospechosos encapuchados.
Según el testimonio de la víctima, los agresores se acercaron al grito de “¡policía, policía!” mientras exhibían armas de fuego. Uno de ellos lo tomó por la ropa, lo sacó del asiento y lo golpeó en el pecho y la espalda antes de obligarlo a entregar las llaves. Ante la amenaza, los tres ocupantes descendieron del rodado y los ladrones escaparon llevándose el auto y la billetera del denunciante.
Dentro de la cartera robada había una suma de dinero en efectivo, además de documentación personal y tarjetas bancarias. También se llevaron toda la documentación del auto y dos mochilas con ropa de niños y adultos, comida y ropa de cama que habían quedado en el interior del vehículo.
La investigación quedó en marcha para intentar localizar el vehículo, analizar cámaras privadas de la cuadra y establecer la ruta de escape del auto blanco utilizado por los asaltantes. Pese a los golpes recibidos, el jubilado se encuentra estable y fuera de peligro. El hecho se suma a una serie de robos similares en la zona.
