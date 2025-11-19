Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |OTRO EPISODIO REAVIVA EL DEBATE SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS CRÍTICOS

Apagón en internet: una falla volteó parte de la web

Uno de los proveedores más grandes dejó sin servicio, por varias horas, a plataformas como X, Spotify, ChatGPT y sistemas de transporte en Estados Unidos y Europa

Apagón en internet: una falla volteó parte de la web

Cloudflare es uno de los grandes proveedores de la web: concentra un 20% de su tráfico global / AP

19 de Noviembre de 2025 | 02:18
Edición impresa

Un desperfecto interno en uno de los proveedores esenciales de infraestructura digital provocó ayer una serie de interrupciones que afectaron a servicios usados por millones de personas en todo el mundo. La caída golpeó a redes sociales, plataformas de música, videojuegos, sistemas de transporte y hasta organismos públicos, dejando expuesta la fragilidad de un ecosistema que —pese a su apariencia robusta— depende de muy pocos jugadores.

 

La falla expuso la fragilidad de un ecosistema que depende de muy pocos jugadores

LE PUEDE INTERESAR

La sífilis creció un 20% de un año a otro en el país

LE PUEDE INTERESAR

Ya se venden los pasajes de tren para las vacaciones

 

El problema se originó en un error latente dentro de uno de los servicios centrales del proveedor. Tras un cambio rutinario de configuración, ese fallo empezó a escalar y deterioró la red a gran escala. La compañía aseguró que no se trató de un ataque y que el incidente fue resuelto, aunque seguía monitoreando posibles efectos residuales. Según su director técnico, el error afectó una gran porción del tráfico que pasa por su infraestructura, que representa alrededor del 20% del movimiento global de internet.

El impacto fue inmediato. Usuarios de X reportaron fallas masivas, al igual que quienes intentaban acceder a Spotify, ChatGPT o al videojuego “League of Legends”. También se registraron problemas en algunos servicios de Google, Shopify, Dropbox, Coinbase y hasta en el sitio de calificación crediticia Moody’s, que exhibía un “Error 500” y remitía a los visitantes al proveedor para obtener más información.

La interrupción trascendió las plataformas de consumo y alcanzó sistemas críticos. En Estados Unidos, la agencia de tránsito de Nueva Jersey informó que parte de sus servicios digitales estaba caída o funcionaba con extrema lentitud. La Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva York reportó interrupciones en servicios municipales. En Francia, la compañía ferroviaria estatal SNCF advirtió que horarios e información podían no estar disponibles y prometió restaurar la normalidad “lo antes posible”.

 

No fue un caso aislado: en los últimos meses otros gigantes tuvieron problemas

 

El episodio dejó al descubierto el rol invisible pero decisivo de estos intermediarios de internet. Como explicó el experto en ciberseguridad Mike Chapple, estos proveedores actúan como redes de distribución de contenido: intermedian entre los usuarios y miles de sitios, almacenando y entregando información desde servidores distribuidos en todo el mundo. Esto acelera las conexiones y protege a los sitios de picos de tráfico, pero también crea un punto crítico único: si la infraestructura cae, lo hace también una porción enorme de la red.

No es un caso aislado. En los últimos meses, otros gigantes tecnológicos enfrentaron interrupciones similares. Microsoft tuvo que resolver una caída de su servicio Azure que dejó fuera de línea plataformas como Office 365 y Minecraft. Amazon sufrió en octubre una interrupción masiva en su servicio en la nube que afectó redes sociales, videojuegos, aplicaciones de entrega, sistemas financieros y servicios de streaming.

Para especialistas como Alan Woodward, profesor de ciberseguridad de la Universidad de Surrey, estos episodios son una señal de alerta: la dependencia global de un puñado de proveedores hace que cualquier falla —por pequeña que parezca— pueda generar un efecto dominó. “Es un arma de doble filo”, advirtió. “Necesitan operar a gran escala para ofrecer alcance mundial, pero cuando algo sale mal, el impacto es enorme”.

Aunque el proveedor aseguró haber solucionado la avería, el incidente volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuánto riesgo implica que buena parte de la vida digital global repose sobre tan pocos pilares?

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Hay aumento a estatales? Provincia y gremios retomaron la paritaria salarial

En FOTOS | La gran nube de polvo llegó a La Plata y la Región

La tradicional gala solidaria de la Fundación Florencio Pérez en La Plata

Estudiantes el domingo y Gimnasia, el lunes: días y horarios de los octavos de final del Clausura

“Ética, valiente y abanderada de causas justas”: el dolor de los colegas de psiquiatra asesinada en La Plata

Guardia alta: hay árbitros para Rosario Central - Estudiantes y Gimnasia - Unión por 8vos de Final
+ Leidas

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

Estatales, sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

La agenda de festejos de los 143 años de La Plata

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Con Dóvalo y una posible línea de cinco en defensa

Central, con algunos regresos y una baja clave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
Últimas noticias de Información General

La sífilis creció un 20% de un año a otro en el país

Ya se venden los pasajes de tren para las vacaciones

Los números de la suerte del miércoles 19 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Un empresario español gana un juicio millonario en Mendoza y promete donar más de U$D 500 millones a Argentina
Espectáculos
Un suspiro: el “Estamos de paso” de Tinelli ya pasó
“Fionna & Cake”: “El público tiene ganas de ver más historias de estos personajes”
Improcrash: dos décadas de vértigo y humor
“Afectan mi buen nombre y honor”: Canosa llevará a Fabiola a la Justicia
“Le gana el ego”: Vero Lozano sobre la foto de Wanda con Johnny
La Ciudad
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
La agenda de festejos de los 143 años de La Plata
Tedeum en la Catedral a cargo del arzobispo
Servicios en el aniversario de la Ciudad
El polvillo patagónico, en vuelo hasta La Plata
Deportes
“Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave
La Reserva busca la semifinal ante San Lorenzo en Estancia Chica
Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
Con Dóvalo y una posible línea de cinco en defensa
Policiales
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
El jury a Makintach y un lapidario “11 a 0” que la dejó sin rango de jueza
Asesinaron a un joven de 20 años por una bici
Un asalto a una mujer que recordó un trágico caso
Miguel Bru: murió el último policía que seguía preso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla