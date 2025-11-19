Apagón en internet: una falla volteó parte de la web

Cloudflare es uno de los grandes proveedores de la web: concentra un 20% de su tráfico global / AP

Un desperfecto interno en uno de los proveedores esenciales de infraestructura digital provocó ayer una serie de interrupciones que afectaron a servicios usados por millones de personas en todo el mundo. La caída golpeó a redes sociales, plataformas de música, videojuegos, sistemas de transporte y hasta organismos públicos, dejando expuesta la fragilidad de un ecosistema que —pese a su apariencia robusta— depende de muy pocos jugadores.

El problema se originó en un error latente dentro de uno de los servicios centrales del proveedor. Tras un cambio rutinario de configuración, ese fallo empezó a escalar y deterioró la red a gran escala. La compañía aseguró que no se trató de un ataque y que el incidente fue resuelto, aunque seguía monitoreando posibles efectos residuales. Según su director técnico, el error afectó una gran porción del tráfico que pasa por su infraestructura, que representa alrededor del 20% del movimiento global de internet.

El impacto fue inmediato. Usuarios de X reportaron fallas masivas, al igual que quienes intentaban acceder a Spotify, ChatGPT o al videojuego “League of Legends”. También se registraron problemas en algunos servicios de Google, Shopify, Dropbox, Coinbase y hasta en el sitio de calificación crediticia Moody’s, que exhibía un “Error 500” y remitía a los visitantes al proveedor para obtener más información.

La interrupción trascendió las plataformas de consumo y alcanzó sistemas críticos. En Estados Unidos, la agencia de tránsito de Nueva Jersey informó que parte de sus servicios digitales estaba caída o funcionaba con extrema lentitud. La Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva York reportó interrupciones en servicios municipales. En Francia, la compañía ferroviaria estatal SNCF advirtió que horarios e información podían no estar disponibles y prometió restaurar la normalidad “lo antes posible”.

No fue un caso aislado: en los últimos meses otros gigantes tuvieron problemas

El episodio dejó al descubierto el rol invisible pero decisivo de estos intermediarios de internet. Como explicó el experto en ciberseguridad Mike Chapple, estos proveedores actúan como redes de distribución de contenido: intermedian entre los usuarios y miles de sitios, almacenando y entregando información desde servidores distribuidos en todo el mundo. Esto acelera las conexiones y protege a los sitios de picos de tráfico, pero también crea un punto crítico único: si la infraestructura cae, lo hace también una porción enorme de la red.

No es un caso aislado. En los últimos meses, otros gigantes tecnológicos enfrentaron interrupciones similares. Microsoft tuvo que resolver una caída de su servicio Azure que dejó fuera de línea plataformas como Office 365 y Minecraft. Amazon sufrió en octubre una interrupción masiva en su servicio en la nube que afectó redes sociales, videojuegos, aplicaciones de entrega, sistemas financieros y servicios de streaming.

Para especialistas como Alan Woodward, profesor de ciberseguridad de la Universidad de Surrey, estos episodios son una señal de alerta: la dependencia global de un puñado de proveedores hace que cualquier falla —por pequeña que parezca— pueda generar un efecto dominó. “Es un arma de doble filo”, advirtió. “Necesitan operar a gran escala para ofrecer alcance mundial, pero cuando algo sale mal, el impacto es enorme”.

Aunque el proveedor aseguró haber solucionado la avería, el incidente volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuánto riesgo implica que buena parte de la vida digital global repose sobre tan pocos pilares?