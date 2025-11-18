Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Información General

Un empresario español gana un juicio millonario en Mendoza y promete donar más de U$D 500 millones a Argentina

Un empresario español gana un juicio millonario en Mendoza y promete donar más de U$D 500 millones a Argentina
18 de Noviembre de 2025 | 14:00

Escuchar esta nota

Juan José Retamero, dueño de Aisa Gruop logró una sentencia favorable por U$D 16 millones contra los demandados, Marcelo Bocardo, Jugos Australes S.A. y Eco Green International LLC por un millonario negocio de compra de vinos a granel y mosto de uva que terminó judicializado.

Tras lograr una sentencia favorable en los tribunales de la Tercera Cámara Civil, Comercial, Minas y Tributaria de Mendoza, Juan José Retamero, titular de Aisa Group, decidió destinar más de U$D 500 millones a obras de bien público en la Argentina.

El fallo responsabiliza a las firmas EcoGreen International LLC, a su titular Marcelo Bocardo, y a Jugos Australes S.A. por el perjuicio ocasionado, que consistió en un incumplimiento contractual, al no entregar el producto acordado, mosto concentrado, a pesar de haber recibido el pago correspondiente de parte de la firma controlada por Retamero, Iberte.

La sentencia obliga a los demandados a pagar más de U$S16.000.000 a Iberte. Para el empresario español Juan José Retamero, dueño, además, de la pesquera chubutense, Cabo Vírgenes y de la mina de oro y plata Gualcamayo, en Jáchal, provincia de San Juan “...el fallo envía una señal clara sobre la seguridad jurídica con la que cuentan los inversores en el país, al ratificar que los compromisos contractuales deben cumplirse y que el incumplimiento conlleva sanciones efectivas”.

La guerra del vino y el frente judicial con FECOVITA

La sentencia pone en alerta a los ejecutivos de Fecovita, por la similitud de las causas y los antecedentes que se consolidan con esta resolución.

LE PUEDE INTERESAR

Se cayó Cloudflare y dejaron de funcionar millones de sitios web en todo el mundo

LE PUEDE INTERESAR

El boom de “pet tech”: nuevas tecnologías redefinen el cuidado de perros y gatos

Retamero es un diletante del buen Malbec, y a través de empresas subsidiarias y con socios locales, ingresó en el complicado negocio de compra de vinos a granes y mosto de uva con la cooperativa mendocina Fecovita.

Fecovita es una de las productoras de vino más grande del mundo, pero el negocio con el empresario español terminó mal y judicializado en los tribunales mendocinos y en los nacionales con denuncias y acusaciones cruzadas. El reciente fallo del 27 de octubre puede servir como antecedente a una futura resolución judicial que promete ser millonaria.

Fecovita e Iberte se unieron años atrás para crear Evisa, una compañía pensada para exportar vino y mosto en forma conjunta. Fecovita aportaba la producción vitivinícola e Iberte la comercialización en el mercado internacional.

Una sociedad estratégica que le permitía a Fecovita continuar ganando mercado en el exterior y a Iberte consolidarse como uno de los grandes exportadores mundiales de mosto.

Pero, en 2023, las empresas pusieron fin a la relación societaria y Fecovita, que agrupa a más de 5.000 productores del viñedo argentino, denunció que Iberte no había cumplido con los volúmenes y precios acordados contractualmente e Iberte asegura que Fecovita recibió U$D 32 millones y jamás entregó la mercadería pagada.

En el reciente fallo ganado por Iberte, de la Retamero fue su apoderado legal, se ratificó el laudo arbitral que finalizó el litigio entre Iberte y EcoGreen International LLC, empresa de Marcelo Bocardo y puede servir de antecedente a futuras sentencias judiciales.

En el escrito judicial se establece que los codemandados -EcoGreen, Jugos Australes S.A. y Bocardo- deben responder solidariamente ante Iberte por la suma de U$S 12.195.750, más intereses desde la mora, suma que actualmente supera los U$S16.000.000.

De hecho, la imposición de la garantía prendaria sobre las acciones de Bocardo refuerza la dimensión de la responsabilidad personal, y no sólo empresarial, en el incumplimiento.

Finalmente, el tribunal coincidió con el planteo de Iberte al considerar que la falta de cumplimiento en la entrega de productos cuyo pago se había acreditado, generó el daño que ahora deberá ser indemnizado.

“Más allá de ratificar el daño ocasionado por Marcelo Bocardo y sus implicancias penales, con esta sentencia, la Justicia mendocina envía un mensaje claro: cuando se pacta una obligación, su incumplimiento sistemático configura más que una mera mora; la responsabilidad puede alcanzar al deudor principal, a los garantes y a los que se benefician de la articulación societaria que rodea el contrato. En este caso, Bocardo y sus sociedades quedan señalados como responsables del perjuicio ocasionado a Iberte, y deberán pagar una suma que, con intereses, calculamos en más de US $ 16.000.000”, afirmó Carlos Aguinaga, abogado de Iberte.

Una donación que promete ser histórica__IP__

Ahora bien, ¿cómo se pueden donar U$D 500 millones en 30 años si el monto del juicio fue por cerca de U$D 16 millones? Retamero explicó a Noticias Argentinas que “...el 100% de los fondos que puedan ser recuperados de diversas causas judiciales en trámite por recupero de sumas pagadas sin que se haya entregado el producto, serán invertidos en uno o más parques fotovoltaicos que el grupo tiene en desarrollo. El rendimiento que produzca esa inversión será donado en Argentina a obras de bien público y de desarrollo social”.

O sea, el 100% del rendimiento anual de esa inversión se destinarán a obras de bien público en Argentina, canalizadas a través de la fundación creada por el grupo. De esta manera, se espera llegar a una inversión en obra social cercana a los U$S 500 millones en 30 años, en lo que sería una de las mayores donaciones de este tipo en la historia de la Argentina.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Hay aumento a estatales? Provincia y gremios retomaron la paritaria salarial

En FOTOS | La gran nube de polvo llegó a La Plata y la Región

La tradicional gala solidaria de la Fundación Florencio Pérez en La Plata

Estudiantes el domingo y Gimnasia, el lunes: días y horarios de los octavos de final del Clausura

“Ética, valiente y abanderada de causas justas”: el dolor de los colegas de psiquiatra asesinada en La Plata

Guardia alta: hay árbitros para Rosario Central - Estudiantes y Gimnasia - Unión por 8vos de Final
+ Leidas

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

¡Feliz cumple, La Plata! La agenda de los festejos por los 143 años de la Ciudad

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Basura, transporte, estacionamiento y más: así funciona La Plata por el asueto del aniversario

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Los posteos de Barracas que generaron malestar
Últimas noticias de Información General

Apagón en internet: una falla volteó parte de la web

La sífilis creció un 20% de un año a otro en el país

Ya se venden los pasajes de tren para las vacaciones

Los números de la suerte del miércoles 19 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
“Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave
La Reserva busca la semifinal ante San Lorenzo en Estancia Chica
Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
Con Dóvalo y una posible línea de cinco en defensa
La Ciudad
Tiempo agradable este miércoles de aniversario platense, aunque mañana desmejora: ¿llegan tormentas?
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
¡Feliz cumple, La Plata! La agenda de los festejos por los 143 años de la Ciudad
Tedeum en la Catedral a cargo del arzobispo
Basura, transporte, estacionamiento y más: así funciona La Plata por el asueto del aniversario
Policiales
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
El jury a Makintach y un lapidario “11 a 0” que la dejó sin rango de jueza
Asesinaron a un joven de 20 años por una bici
Un asalto a una mujer que recordó un trágico caso
Miguel Bru: murió el último policía que seguía preso
Espectáculos
Un suspiro: el “Estamos de paso” de Tinelli ya pasó
“Fionna & Cake”: “El público tiene ganas de ver más historias de estos personajes”
Improcrash: dos décadas de vértigo y humor
“Afectan mi buen nombre y honor”: Canosa llevará a Fabiola a la Justicia
“Le gana el ego”: Vero Lozano sobre la foto de Wanda con Johnny

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla