Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |El pedido de casi U$S 3 mil millones de financiamiento se postergó una semana

Dictamen para el Presupuesto y la ley Impositiva bonaerense

La oposición reclama cargos en organismos de la Constitución y fondos a los municipios para aprobar el endeudamiento

Dictamen para el Presupuesto y la ley Impositiva bonaerense

La reunión de la comisión de presupuesto e imjpuestos ayer/diputados

19 de Noviembre de 2025 | 01:44
Edición impresa

Los proyectos de Presupuesto 2026 y la ley fiscal que el gobernador bonaerense Axel Kicillof envió a la Legislatura, lograron ayer dictamen en la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados. En cambio, el oficialismo no pudo avanzar con la discusión por el endeudamiento: continuaría el martes próximo.

El oficialismo consiguió dictamen de mayoría para dos de las propuestas de Kicillof, si bien sigue pendiente la negociación por la solicitud de financiamiento.

El Presupuesto y la ley Impositiva recibieron el apoyo de los diputados peronistas Avelino Zurro, María Laura Aloisi, Marcela Basualdo, Juan Pablo De Jesús, Rubén Eslaiman, Carlos “Cuto” Moreno, Gustavo Pulti y Micaela Olivetto. También estampó su firma en el dictamen oficial el radical Pablo Domenichini.

El peronismo impuso el tratamiento en el recinto del Presupuesto y la ley Impositiva con el apoyo de todos los sectores internos del peronismo provincial, incluidos los diputados de La Cámpora y del massismo.

Se disiparon -en parte- así las dudas que planteaban algunos legisladores identificados con el Movimiento al Futuro que lidera el Gobernador, sobre la actitud que tomarían sus rivales internos en relación a las leyes económicas.

Con respecto a la ley de Financiamiento, en una autorización de la Legislatura al Poder Ejecutivo provincial para tomar nuevo crédito por 1.900 millones de dólares, más 1.045 millones de dólares que estaban pendientes de autorización este año. Lo que da poco menos de 3.000 millones de dólares.

LE PUEDE INTERESAR

Mayra Mendoza, una “opositora responsable”

LE PUEDE INTERESAR

Nación avanza con las reformas laboral y tributaria

En este caso el oficialismo deberá negociar con la oposición ya que requiere una mayoría especial para aprobarlo.

Por el PJ participan en las negociaciones el presidente del bloque Facundo Tignanelli (La Cámpora) y los legisladores Rubén Eslaiman (Frente Renovador) y el propio De Jesús (Cristinista).

Se espera que en los próximos días participen en la discusión Mariano Cascallares (actual intendente de Almirante Brown y electo diputado provincial por la Sección Tercera en septiembre) y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis electo senador provincial por la Sección Primera, ambos referenciados en el gobernador Axel Kicillof.

En declaraciones públicas, Kicillof dejó en claro que la toma de deuda es una de sus prioridades. “Necesitamos particularmente la ley de Financiamiento para poder sostener durante el año que viene el normal funcionamiento”, remarcó el mandatario provincial.

Durante las negociaciones que los diputados del peronismo tuvieron con los de la UCR, Cambio Federal, el PRO y la Coalición Cívica, estos le pidieron que el gobierno incluya a representantes de la oposición en los organismos de la Constitución, como la Tesorería, Contaduría, Consejo Provincial de Educación, en el BAPRO y hasta en la Suprema Corte de Justicia.

Pero, según indicaron a EL DIA, hasta ahora no tuvieron una propuesta concreta.

Si el diálogo con la oposición por el endeudamiento prospera, las tres iniciativas podrían tratarse el próximo miércoles 26 de noviembre en el recinto.

El gobierno provincial quiere aprobar el Presupuesto, el endeudamiento y la ley Fiscal con la conformación actual de la Legislatura, antes del 10 de diciembre. Cree que la oposición actual es más accesible al diálogo de lo que serán los nuevos legisladores de La Libertad Avanza.

La postura opositora

El radical marplatense Diego Garciarena, expresó ayer la opinión del bloque opositor, que presentó un dictamen propio, en minoría, de las leyes de Presupuesto e Impositiva en Diputados.

“Los bloques legislativos de la UCR, Cambio Federal, PRO y la Coalición Cívica trabajamos en un dictamen propio sobre el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva de la Provincia de Buenos Aires”, dijo.

Lo hacemos con la firme convicción de darle al Gobierno provincial las herramientas que necesita, pero evitando que la administración del Estado siga funcionando bajo criterios discrecionales que afectan a los municipios, a los contribuyentes y a los sectores más vulnerables”, agregó el legislador de la UCR anticipando una dura puja por el endeudamiento.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Hay aumento a estatales? Provincia y gremios retomaron la paritaria salarial

En FOTOS | La gran nube de polvo llegó a La Plata y la Región

La tradicional gala solidaria de la Fundación Florencio Pérez en La Plata

Estudiantes el domingo y Gimnasia, el lunes: días y horarios de los octavos de final del Clausura

“Ética, valiente y abanderada de causas justas”: el dolor de los colegas de psiquiatra asesinada en La Plata

Guardia alta: hay árbitros para Rosario Central - Estudiantes y Gimnasia - Unión por 8vos de Final
+ Leidas

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

Estatales, sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

La agenda de festejos de los 143 años de La Plata

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Con Dóvalo y una posible línea de cinco en defensa

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Central, con algunos regresos y una baja clave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
Últimas noticias de Política y Economía

Caso $Libra: piden investigar al Presidente

Andis: renunció la funcionaria que le encontraron US$ 700 mil en su casa

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Alberto Fernández, más complicado por la contratación de seguros
Deportes
“Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave
La Reserva busca la semifinal ante San Lorenzo en Estancia Chica
Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
Con Dóvalo y una posible línea de cinco en defensa
Información General
Apagón en internet: una falla volteó parte de la web
La sífilis creció un 20% de un año a otro en el país
Ya se venden los pasajes de tren para las vacaciones
Los números de la suerte del miércoles 19 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un empresario español gana un juicio millonario en Mendoza y promete donar más de U$D 500 millones a Argentina
Espectáculos
Un suspiro: el “Estamos de paso” de Tinelli ya pasó
“Fionna & Cake”: “El público tiene ganas de ver más historias de estos personajes”
Improcrash: dos décadas de vértigo y humor
“Afectan mi buen nombre y honor”: Canosa llevará a Fabiola a la Justicia
“Le gana el ego”: Vero Lozano sobre la foto de Wanda con Johnny
Policiales
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
El jury a Makintach y un lapidario “11 a 0” que la dejó sin rango de jueza
Asesinaron a un joven de 20 años por una bici
Un asalto a una mujer que recordó un trágico caso
Miguel Bru: murió el último policía que seguía preso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla