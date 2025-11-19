Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Nación avanza con las reformas laboral y tributaria

19 de Noviembre de 2025 | 01:42
Edición impresa

La mesa política del Gobierno definió ayer que en los “próximos días” se realizará la presentación de los proyectos de reforma laboral e impositiva que el oficialismo quiere tratar en el Congreso en sesiones extraordinarias.

Así lo definieron los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei, después de haberse dado cita en la Casa Rosada para repasar la estrategia legislativa sobre el Presupuesto 2026.

Si bien ambas reformas siguen sin estar redactadas, los participantes del encuentro dejaron trascender que en la reunión “se habló de ponerle fechas a la presentaciones de los textos y será en próximos días”.

De la cumbre participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En esta oportunidad asistió además el ministro de Economía, Luis Caputo, para ser consultado sobre los fondos que podrían destinarse a los gobernadores a fin de limar los detalles de las negociaciones con las provincias y los bloques legislativos.

Una fuente de Casa Rosada señaló que “el Presupuesto ya se está trabajando con la cámara nueva” y se están haciendo “retoques” al proyecto original que “piden los gobernadores y que se harán después del 10 de diciembre, para dictaminar nuevamente con la nueva conformación de la Cámara de Diputados”.

“La negociación con los gobernadores por los fondos y obras a las provincias la maneja Santilli con Economía directamente. Hablamos de ir coordinando fechas de presentación de los textos de reforma laboral y tributaria en estos días”, detalló uno de los asistentes de la reunión.

También agregó que Nación le pidió a a las provincias que “acompañen con la baja de impuestos y ayuden a instalar desde el territorio la Boleta Única Electoral (BUP)” en los distritos donde todavía las elecciones se llevan adelante con papeletas múltiples.

Por último, la mesa política analizó los movimientos en los bloques de la Cámara baja, donde vieron con buenos ojos que diputados de provincias como Misiones, Salta, Tucumán y Catamarca, todas ellas con gobernadores aliados, formen un eventual interbloque federal de provincias, que podría ayudar a la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en varias votaciones.

También en el oficialismo destacaron la posibilidad de tener apoyo de diputados de Río Negro y Neuquén que “ya estaban por su cuenta”.

Encuentro en la CGT

Los triunviros de la CGT Jorge Sola, Octavio Arguello y Cristian Jerónimo mantuvieron ayer una reunión con diputados peronistas de extracción sindical, en la histórica sede de Azopardo, El encuentro había sido convocado por los jefes cegetistas para debatir y unificar posturas en torno al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno.

 

