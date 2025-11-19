Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Espectáculos |Rating

El vuelo más alto: cómo le fue al programa de Mario Pergolini ¿La China o Darín?

19 de Noviembre de 2025 | 07:50

Escuchar esta nota

Después del pico alcanzado por la entrevista a la China Suárez, todas las expectativas estaban en el rating que conseguiría el ciclo de Mario Pergolini con Ricardo Darín.

Allí, sin dudas, Mario Pergolini viene generando grandes momentos televisivos y volvió a lograrlo en una entrevista divertidísima con Ricardo Darín.

Pero, este bombazo informativo no fue suficiente para superar la competencia directa. El ciclo de El Trece promedió 4,5 puntos, un número habitual para el programa, quedando por debajo de su principal rival en Telefe.

La noche del lunes estuvo dominada, una vez más, por la cocina de famosos. El segmento de MasterChef Celebrity deTelefe que lideró cómodamente su franja horaria, llegando a promediar 14 puntos en su primera parte y 9 puntos en la segunda, convirtiéndose en lo más visto del día. 

Por su parte, la entrevista a Ricardo Darín se ubicó en los números que el programa hace habitualmente y quedó lejos de la marca más alta del ciclo que fueron los 7,1 puntos que alcanzó con la China Suárez y Mauro Icardi en el piso. Pese a que los números no estallaron, los que sí estallaron de risa fueron Pergolini y Darín con las fabulosas anécdotas compartidas. Si poder parar de reír Pergolini aceptó que  “Desde que fumaba que no me reía tanto”. 

