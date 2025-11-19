El vuelo más alto: cómo le fue al programa de Mario Pergolini ¿La China o Darín?

¡Feliz cumple, La Plata! La agenda de los festejos por los 143 años de la Ciudad
¡Feliz cumple, La Plata! La agenda de los festejos por los 143 años de la Ciudad
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo
Basura, transporte, estacionamiento y más: así funciona La Plata por el asueto del aniversario
Manuel Panaro ilusiona a todo Gimnasia: “Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
En la elección nodocente sólo Agronomía se apartó de la conducción de Atulp
Los números de la suerte del miércoles 19 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Alberto Fernández, más complicado por la contratación de seguros
Quejas y reclamos por la higiene y demoras en los hospitales públicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Después del pico alcanzado por la entrevista a la China Suárez, todas las expectativas estaban en el rating que conseguiría el ciclo de Mario Pergolini con Ricardo Darín.
Allí, sin dudas, Mario Pergolini viene generando grandes momentos televisivos y volvió a lograrlo en una entrevista divertidísima con Ricardo Darín.
Pero, este bombazo informativo no fue suficiente para superar la competencia directa. El ciclo de El Trece promedió 4,5 puntos, un número habitual para el programa, quedando por debajo de su principal rival en Telefe.
La noche del lunes estuvo dominada, una vez más, por la cocina de famosos. El segmento de MasterChef Celebrity deTelefe que lideró cómodamente su franja horaria, llegando a promediar 14 puntos en su primera parte y 9 puntos en la segunda, convirtiéndose en lo más visto del día.
Por su parte, la entrevista a Ricardo Darín se ubicó en los números que el programa hace habitualmente y quedó lejos de la marca más alta del ciclo que fueron los 7,1 puntos que alcanzó con la China Suárez y Mauro Icardi en el piso. Pese a que los números no estallaron, los que sí estallaron de risa fueron Pergolini y Darín con las fabulosas anécdotas compartidas. Si poder parar de reír Pergolini aceptó que “Desde que fumaba que no me reía tanto”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí