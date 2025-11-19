“Quiero ir a Argentina", el deseo del Papa León XIV

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
El Papa León XIV expresó su firme intención de viajar a la Argentina el próximo año, al responder a periodistas en Castel Gandolfo que le consultaron sobre una posible visita a América Latina.
“Por supuesto. El año próximo ya iremos programando poco a poco los viajes. Yo encantado de viajar, pero el problema es programar… Quiero ir a México —visitar la Basílica de Guadalupe—, a Perú, a Uruguay, a Argentina y etcétera”, declaró textualmente el Pontífice.
Las palabras del Papa, pronunciadas en un breve encuentro informal al salir de la residencia veraniega de Castel Gandolfo, generaron inmediata repercusión en todo el continente. León XIV colocó a la Argentina dentro de la lista de países que desea visitar una vez concluido el Año Jubilar 2025, aunque aclaró que la programación definitiva se realizará “poco a poco” a partir de 2026.
En el mismo diálogo con la prensa, el Santo Padre también confirmó su interés por Oceanía (“Papua Nueva Guinea, Islas Salomón… están pendientes desde hace tiempo”) y por el santuario de Fátima en Portugal.
Hasta el momento, la Santa Sede no ha anunciado ningún viaje oficial a América Latina para 2026. El único itinerario internacional confirmado del Papa León XIV es el próximo viaje a Turquía y Líbano, del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025.
