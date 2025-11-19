Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

El Mundo

“Quiero ir a Argentina", el deseo del Papa León XIV

“Quiero ir a Argentina", el deseo del Papa León XIV
19 de Noviembre de 2025 | 08:27

Escuchar esta nota

El Papa León XIV expresó su firme intención de viajar a la Argentina el próximo año, al responder a periodistas en Castel Gandolfo que le consultaron sobre una posible visita a América Latina. 

“Por supuesto. El año próximo ya iremos programando poco a poco los viajes. Yo encantado de viajar, pero el problema es programar… Quiero ir a México —visitar la Basílica de Guadalupe—, a Perú, a Uruguay, a Argentina y etcétera”, declaró textualmente el Pontífice. 

Las palabras del Papa, pronunciadas en un breve encuentro informal al salir de la residencia veraniega de Castel Gandolfo, generaron inmediata repercusión en todo el continente. León XIV colocó a la Argentina dentro de la lista de países que desea visitar una vez concluido el Año Jubilar 2025, aunque aclaró que la programación definitiva se realizará “poco a poco” a partir de 2026.

En el mismo diálogo con la prensa, el Santo Padre también confirmó su interés por Oceanía (“Papua Nueva Guinea, Islas Salomón… están pendientes desde hace tiempo”) y por el santuario de Fátima en Portugal.

Hasta el momento, la Santa Sede no ha anunciado ningún viaje oficial a América Latina para 2026. El único itinerario internacional confirmado del Papa León XIV es el próximo viaje a Turquía y Líbano, del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Feliz cumple, La Plata! La agenda de los festejos por los 143 años de la Ciudad

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

¡Feliz cumple, La Plata! La agenda de los festejos por los 143 años de la Ciudad

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Basura, transporte, estacionamiento y más: así funciona La Plata por el asueto del aniversario

Los posteos de Barracas que generaron malestar

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Central, con algunos regresos y una baja clave
Últimas noticias de El Mundo

Crisis con EE UU: John Lennon “inspira” a Maduro

Arabia anuncia fuertes inversiones en EE UU

Quería envenenar con caramelos a nenes judíos

El ultraderechista Kast, favorito para el balotaje
Deportes
Los empleados de Gimnasia seguirán con retención de tareas
Manuel Panaro ilusiona a todo Gimnasia: “Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave
La Reserva busca la semifinal ante San Lorenzo en Estancia Chica
Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
Información General
Una gran encrucijada: el reloj marcó la hora y no llegó ninguna oferta
Apagón en internet: una falla volteó parte de la web
La sífilis creció un 20% de un año a otro en el país
Ya se venden los pasajes de tren para las vacaciones
Los números de la suerte del miércoles 19 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
Noche de terror en La Plata: encapuchados encañonan a familia en una entradera y vecinos los ponen en fuga
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
El jury a Makintach y un lapidario “11 a 0” que la dejó sin rango de jueza
Asesinaron a un joven de 20 años por una bici
Un asalto a una mujer que recordó un trágico caso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla