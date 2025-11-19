Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |HORARIOS Y TARIFAS

Ya se venden los pasajes de tren para las vacaciones

19 de Noviembre de 2025 | 02:16
Edición impresa

Trenes Argentinos confirmó que ya están disponibles los pasajes de larga distancia para viajar durante diciembre, enero y febrero en los servicios a Mar del Plata, Junín y Bragado. Los boletos pueden comprarse en la web oficial, en las terminales de Retiro, Constitución y Once, o en boleterías habilitadas en estaciones intermedias.

La programación de verano llega con una oferta reforzada, especialmente en el corredor Buenos Aires–Mar del Plata, uno de los más demandados de la red ferroviaria. La empresa mantiene las categorías primera y pullman, con tarifas que varían según fecha y servicio.

Hasta el 11 de diciembre, el servicio a Mar del Plata funciona con dos trenes diarios: salidas desde Constitución a las 7:30 y 14:17, y retornos desde la ciudad balnearia a la 1:11 y 14:21. Los pasajes cuestan $35.000 en primera y $42.000 en pullman.

Desde el 12 de diciembre, con la apertura plena de la temporada, habrá tres servicios diarios: partidas a las 6:04, 11:21 y 17:08, y regresos a la 1:11, 14:21 y 16:10. También se sumará un tren refuerzo los viernes y retorno los domingos. Ese día, las tarifas subirán a $38.000 en primera y $45.000 en pullman. Los fines de semana tendrán un esquema propio:

Los sábados habrá trenes a Mar del Plata a las 6:12, 11:33 y 17:13 desde Buenos Aires; con retornos a las 1:11, 14:34 y 16:19. En tanto, los domingos y feriados se dispondrá de servicios a las 6:11, 11:09 y 17:02; y regresos a las 1:11, 14:05 y 15:57.

La empresa remarcó que hasta el 11 de diciembre, el servicio mantiene restricciones por obras: no circula martes, miércoles y jueves hacia Mar del Plata, y tampoco miércoles y jueves en el regreso a Buenos Aires.

A BRAGADO Y JUNÍN

En cuanto al tren a Bragado, éste circulará tres veces por semana durante los meses de verano. Saldrá de Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35, con retornos esos mismos días a la 1:55. Sus tarifas arrancan en $7.500 para primera y $9.000 para pullman; su recorrido incluye paradas en Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.

Por su parte el servicio a Junín mantendrá su frecuencia diaria: esto implica salida desde Retiro a las 18:15, y regreso a la 1:10 de lunes a sábado y a la 1:31 los domingos y feriados. El tren se detiene en 10 estaciones intermedias —entre ellas José C. Paz, Pilar, Rawson, Chacabuco y O’Higgins— y suma Sáenz Peña en el retorno. Sus tarifas se dividen en dos bandas según el día del viaje, disponibles para consulta en los canales oficiales.

 

