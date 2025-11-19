Escándalo por “safari” para matar a civiles en Sarajevo

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
Súper ganadores millonarios: tres platenses se repartieron los 30 millones
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
Andis: renunció la funcionaria que le encontraron US$ 700 mil en su casa
Alberto Fernández, más complicado por la contratación de seguros
Quejas y reclamos por la higiene y demoras en los hospitales públicos
El consumo en autoservicios tuvo un aumento del 12,5% en octubre
En la elección nodocente sólo Agronomía se apartó de la conducción de Atulp
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La fiscalía de Milán abrió una investigación sobre los supuestos “safarís” de italianos adinerados que se divertían disparando desde las alturas a los civiles atrapados en Sarajevo durante el asedio a esa ciudad en el marco de la guerra en Bosnia, entre abril de 1992 y febrero de 1996, pero se filtraron pocos detalles sobre las investigaciones.
La justicia bosnia, que recogió las mismas acusaciones en 2022, dice que aún está investigando.
A principios de abril de 1992, las fuerzas serbobosnias rodearon Sarajevo, dando inicio al que se convertiría en el asedio más prolongado de la historia moderna de Europa.
Durante los cuatro años siguientes, más de 11.500 personas perdieron la vida en la ciudad, entre ellas cientos de niños, según datos oficiales bosnios.
Muchos fueron asesinados por francotiradores apostados en las colinas que rodeaban la ciudad.
Sin embargo, ningún francotirador fue considerado personalmente responsable, ya que todas las condenas se dirigieron contra los mandos. La guerra de Bosnia causó más de 100.000 muertos.
LE PUEDE INTERESAR
La bolsa de Nueva York cerró en rojo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí