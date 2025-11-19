Escándalo por “safari” para matar a civiles en Sarajevo

La fiscalía de Milán abrió una investigación sobre los supuestos “safarís” de italianos adinerados que se divertían disparando desde las alturas a los civiles atrapados en Sarajevo durante el asedio a esa ciudad en el marco de la guerra en Bosnia, entre abril de 1992 y febrero de 1996, pero se filtraron pocos detalles sobre las investigaciones.

La justicia bosnia, que recogió las mismas acusaciones en 2022, dice que aún está investigando.

A principios de abril de 1992, las fuerzas serbobosnias rodearon Sarajevo, dando inicio al que se convertiría en el asedio más prolongado de la historia moderna de Europa.

Durante los cuatro años siguientes, más de 11.500 personas perdieron la vida en la ciudad, entre ellas cientos de niños, según datos oficiales bosnios.

Muchos fueron asesinados por francotiradores apostados en las colinas que rodeaban la ciudad.

Sin embargo, ningún francotirador fue considerado personalmente responsable, ya que todas las condenas se dirigieron contra los mandos. La guerra de Bosnia causó más de 100.000 muertos.