Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |El proceso de renovación de autoridades en la UNLP

En la elección nodocente sólo Agronomía se apartó de la conducción de Atulp

En la elección nodocente sólo Agronomía se apartó de la conducción de Atulp
19 de Noviembre de 2025 | 03:07
Edición impresa

La elección de representantes del claustro nodocente para los órganos de co gobierno universitario dejó, como se esperaba, la convalidación de las listas que promocionaba el gremio del sector en la casa de altos estudios, Atulp. Aunque en Agronomía, uno de los tres escenarios donde se planteaba una confrontación, dio un paso atrás.

Según se informó anoche desde el rectorado, se impuso en esa facultad una lista conformada por personal que no se identifica abiertamente con la política exterior, pero se le asigna un acercamiento a la izquierda. Había entrado a la compulsa como espacio de alternativa a la nómina que propuso la conducción del gremio.

También había opción alejada del sindicato en las facultades de Humanidades y Medicina, pero allí se impuso la propuesta “Unidad no docente”, de Atulp.

El proceso tenía en condiciones de votar a 3.295 nodocentes. Debían elegir un representante para el consejo directivo de su facultad y otro para el consejo superior. A la vez, elegían diez representantes para la integración de la asamblea universitaria que en 2026 votará al nuevo presidente de la Universidad. El traspié en Agronomía no afectó el triunfo de la propuesta de Atulp para ese cuerpo. La sumatoria final le dio un triunfo amplio.

Según se informó, se registró una participación total equivalente al 83 por ciento del padrón, lo que se interpretó como un dato positivo.

Con todo, en la presidencia de la Universidad se calculaba ayer que la postulación única de Fernando Tauber para pasar de la vicepresidencia a la presidencia tendrá “un potencial de la totalidad” de los 270 votos por contarse en la asamblea universitaria que se realizaría entre mayo y junio de 2026. De ese modo, ocupará ese cargo por tercera vez en las últimas dos décadas.

LE PUEDE INTERESAR

Arquitectos: ganó la actual conducción local

LE PUEDE INTERESAR

Se sortearon las vacantes para colegios de la UNLP

Antes, entre marzo y abril, en los consejos directivos de las 17 facultades se elegirá a los decanos. En este segmento de la renovación de autoridades todavía hay finales inciertos en algunas facultades, con negociaciones entre claustros.

Los consejos directivos se integran con 7 representantes del claustro de profesores, 3 de los graduados, 5 de los estudiantes y 1 nodocente.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Hay aumento a estatales? Provincia y gremios retomaron la paritaria salarial

En FOTOS | La gran nube de polvo llegó a La Plata y la Región

La tradicional gala solidaria de la Fundación Florencio Pérez en La Plata

Estudiantes el domingo y Gimnasia, el lunes: días y horarios de los octavos de final del Clausura

“Ética, valiente y abanderada de causas justas”: el dolor de los colegas de psiquiatra asesinada en La Plata

Guardia alta: hay árbitros para Rosario Central - Estudiantes y Gimnasia - Unión por 8vos de Final
+ Leidas

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

Estatales, sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

La agenda de festejos de los 143 años de La Plata

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Con Dóvalo y una posible línea de cinco en defensa

Central, con algunos regresos y una baja clave

“Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Últimas noticias de La Ciudad

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

La agenda de festejos de los 143 años de La Plata

Tedeum en la Catedral a cargo del arzobispo

Servicios en el aniversario de la Ciudad
Deportes
“Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave
La Reserva busca la semifinal ante San Lorenzo en Estancia Chica
Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
Con Dóvalo y una posible línea de cinco en defensa
Información General
Apagón en internet: una falla volteó parte de la web
La sífilis creció un 20% de un año a otro en el país
Ya se venden los pasajes de tren para las vacaciones
Los números de la suerte del miércoles 19 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un empresario español gana un juicio millonario en Mendoza y promete donar más de U$D 500 millones a Argentina
Policiales
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
El jury a Makintach y un lapidario “11 a 0” que la dejó sin rango de jueza
Asesinaron a un joven de 20 años por una bici
Un asalto a una mujer que recordó un trágico caso
Miguel Bru: murió el último policía que seguía preso
Espectáculos
Un suspiro: el “Estamos de paso” de Tinelli ya pasó
“Fionna & Cake”: “El público tiene ganas de ver más historias de estos personajes”
Improcrash: dos décadas de vértigo y humor
“Afectan mi buen nombre y honor”: Canosa llevará a Fabiola a la Justicia
“Le gana el ego”: Vero Lozano sobre la foto de Wanda con Johnny

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla