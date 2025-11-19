Tedeum en la Catedral a cargo del arzobispo

Desde hoy a las 11 en la Catedral de La Plata se realizará el Tedeum por el 143º aniversario de la Ciudad.

La tradicional ceremonia religiosa será presidida por el arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara.

Se aguarda la presencia de autoridades de la Municipalidad de La Plata y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, legisladores bonaerenses, concejales y de los vecinos de la Ciudad para seguir el mensaje del arzobispo.