Tedeum en la Catedral a cargo del arzobispo

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
Súper ganadores millonarios: tres platenses se repartieron los 30 millones
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
Andis: renunció la funcionaria que le encontraron US$ 700 mil en su casa
Alberto Fernández, más complicado por la contratación de seguros
Quejas y reclamos por la higiene y demoras en los hospitales públicos
El consumo en autoservicios tuvo un aumento del 12,5% en octubre
En la elección nodocente sólo Agronomía se apartó de la conducción de Atulp
Desde hoy a las 11 en la Catedral de La Plata se realizará el Tedeum por el 143º aniversario de la Ciudad.
La tradicional ceremonia religiosa será presidida por el arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara.
Se aguarda la presencia de autoridades de la Municipalidad de La Plata y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, legisladores bonaerenses, concejales y de los vecinos de la Ciudad para seguir el mensaje del arzobispo.
