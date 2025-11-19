Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Medida de fuerza por 24 horas

ATE para en todo el país contra la reforma laboral

19 de Noviembre de 2025 | 01:40
Edición impresa

El sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) concretará hoy un paro nacional de 24 horas contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, en lo que será la primera medida de fuerza gremial después de las elecciones del 26 de octubre.

La protesta incluirá también una movilización desde el mediodía a la Secretaría de Trabajo en rechazo a la reforma laboral y en demanda de la “inmediata” reapertura de las paritarias.

“La reforma laboral y el reciente acuerdo comercial con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos”, sostuvo el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.

En la víspera, en el gremio confiaron que la medida de fuerza nacional contará con una “alta adhesión”.

Aguiar, recientemente denunciado en la Justicia penal por el Gobierno por “atentar contra el orden constitucional y la vida democrática”, sostuvo que “los altos niveles de adhesión que se están anticipando muestran una creciente toma de conciencia en los trabajadores acerca de los perjuicios que acarrea la legislación propuesta” para modificar los contratos laborales.

El paro y la movilización de los estatales coincidirá además con la tradicional marcha que los jubilados realizan cada miércoles en las inmediaciones del Congreso.

