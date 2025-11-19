ATE para en todo el país contra la reforma laboral

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
El sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) concretará hoy un paro nacional de 24 horas contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, en lo que será la primera medida de fuerza gremial después de las elecciones del 26 de octubre.
La protesta incluirá también una movilización desde el mediodía a la Secretaría de Trabajo en rechazo a la reforma laboral y en demanda de la “inmediata” reapertura de las paritarias.
“La reforma laboral y el reciente acuerdo comercial con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos”, sostuvo el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
En la víspera, en el gremio confiaron que la medida de fuerza nacional contará con una “alta adhesión”.
Aguiar, recientemente denunciado en la Justicia penal por el Gobierno por “atentar contra el orden constitucional y la vida democrática”, sostuvo que “los altos niveles de adhesión que se están anticipando muestran una creciente toma de conciencia en los trabajadores acerca de los perjuicios que acarrea la legislación propuesta” para modificar los contratos laborales.
El paro y la movilización de los estatales coincidirá además con la tradicional marcha que los jubilados realizan cada miércoles en las inmediaciones del Congreso.
