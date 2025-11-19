Central, con algunos regresos y una baja clave

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
Rosario Central se prepara para el primer duelo directo del Torneo Clausura. Y como terminó primero del Grupo B, será local ante Estudiantes en un reducto donde se hace muy fuerte como el Gigante de Arroyito. Para este duelo, Ariel Holan tendrá varios regresos y también una baja muy importante.
En primer lugar y luego de tener descanso ante Independiente, volverán Ángel Di María y Alejo Veliz, dos de las piezas claves que tiene el Canalla en el campeonato.
Ambos no estuvieron en Avellaneda, ya que el DT decidió resguardarlos para que lleguen en óptimas condiciones al duelo de octavos de final. Más allá del descanso, el equipo sintió sus ausencias ya que no pudo fluir en ataque.
También volverá al lateral izquierdo Agustín Sández, mientras que Holan esperará por Franco Ibarra hasta último momento. El volante central se recupera de un esguince de rodilla derecha que sufrió en el triunfo como visitante ante Instituto. No juega desde el 2 de noviembre y si bien, en principio, se especuló que no iba a regresar hasta 2026, su regreso podría darse en los playoffs.
Sin embargo, es difícil que pueda estar ante Estudiantes, por lo que en caso de avanzar, lo más probable sería que aparezca en cuartos de final. Sin embargo, será evaluado para ver si aunque sea puede estar en el banco de suplentes.
El que no dirá presente será Ignacio Malcorra, quien fue expulsado ante Independiente en el final del partido. El experimentado volante fue de la partida en el equipo alternativo que puso Holan, pero vio la roja por protagonizar un tumulto una vez finalizado el partido. Su reemplazante será uno de los temas centrales de la semana, ya que el que podría ingresar en el once sería Enzo Giménez.
Por lo pronto, el plantel de Central vuelve a entrenar hoy, donde el DT seguirá ajustando detalles de cara a un partido trascendental. Como dijo el propio Holan, el fin de semana comenzará otro campeonato.
