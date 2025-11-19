Arquitectos: ganó la actual conducción local

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
La lista oficialista, Gestión Profesional, se impuso en la elección de autoridades del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 1 (Capba 1) con cabecera en La Plata.
La lista que llevó como candidato a presidente al arquitecto Germán Zuloaga, se habría quedado con todos los cargos en juego: presidente, secretario y tesorero.
Por las primeras cifras que trascendieron anoche el oficialismo se habría impuesto con el 40 por ciento de los votos y ninguna de las tres listas opositoras habría alcanzado el piso del 25 por ciento de los votos para conseguir la minoría. Las listas que compitieron contra Gestión Profesional (Nº 10) fueron la Nº 5 Roja; Nº 1 Arquitectos a las cosas; y Nº 11, Arquitectura.
De ese modo, de confirmarse los números preliminares, Zuloaga asumirá como presidente el próximo mes, mientras que Rubén Aprea ocupará el cargo de secretario y Evelina Valeiro tendrá la responsabilidad de ser la próxima tesorera. El delegado al consejo superior del colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires será Gustavo Casco, actual presidente del Capba 1.
Con el resultado de esta elección el oficialismo sumará otros tres años de gestión a los 12 que lleva en el cargo, cuando la actual conducción asumió en 2013.
Según se pudo saber, en total votaron cerca de 1.500 profesionales sobre 3.300 arquitectos habilitados en el distrito que incluye a 17 municipios. Una participación que estuvo en los índices habituales en esta clase de comicios, ya que ronda entre el 40 y el 50 por ciento.
Entre los detalles que tuvo la elección se informó que se produjo cierta confusión entre las listas 1 y 11, por el diseño de las mismas, que tuvieron ciertas similitudes.
En el colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires (CAPBA) se impuso la lista que estaba gobernando hasta el momento: Frente Colegial de los Arquitectos.
A la espera del escrutinio final, la lista que encabezó el arquitecto Alejandro Latorre superó por un amplio margen (87 a 13) a la opositora Nº 5 Arquitectos con la Púrpura (que representó a los libertarios).
En la Provincia estaban habilitados para votar cerca de 15.000 arquitectos al sumar los 10 distritos que componen el CAPBA.
