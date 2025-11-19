Milei felicitó a J. Macri por colocar deuda a baja tasa

El presidente Javier Milei felicitó ayer al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por el anuncio de la toma de deuda de la ciudad de Buenos Aires a baja tasa de interés, al destacar que se trata de “un anticipo ciert de la Argentina grande y próspera”.

El mandatario atribuyó este hecho a las expectativas favorables que estaría generando en el mundo el modelo económico libertario.

Horas antes, Jorge Macri había celebrado la emisión de deuda por parte de la Ciudad “a una de las mejores tasas de su historia”.