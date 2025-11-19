Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Información General |Mil millones de dudas

Una gran encrucijada: el reloj marcó la hora y no llegó ninguna oferta

Una gran encrucijada: el reloj marcó la hora y no llegó ninguna oferta
19 de Noviembre de 2025 | 09:10

Escuchar esta nota

Carrefour Argentina no recibió ninguna oferta en el plazo establecido para su venta, pese a que tres grupos seguían en carrera: Coto, GDN (de Francisco de Narváez) y el fondo Klaff Realty. El tiempo para presentarlas se venció ayer a las 18.

Los interesados pidieron más tiempo para analizar los números de Carrefour -encrucijada o cruce de caminos, en español-, y Deutsche Bank estaría evaluando prorrogar la fecha de presentación de ofertas.

Carrefour Argentina es una empresa estratégica: tiene más de 600 sucursales, vende alrededor de US$ 6.000 millones por año y emplea a más de 17.000 personas. El precio de la filial argentina que lidera en el sector orilla US$ 1.000 millones

Los tres grupos que no hicieron la oferta ya habían atravesado rondas anteriores: Coto (con un fuerte enfoque en hipermercados), GDN (que se asociaría con L Catterton) y Klaff Realty (que ya opera supermercados en Uruguay). 

Este impasse podría retrasar el cierre de la operación, y abrir la puerta a una renegociación de condiciones o incluso la aparición de nuevos interesados.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Feliz cumple, La Plata! La agenda de los festejos por los 143 años de la Ciudad

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

¡Feliz cumple, La Plata! La agenda de los festejos por los 143 años de la Ciudad

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Los posteos de Barracas que generaron malestar

Basura, transporte, estacionamiento y más: así funciona La Plata por el asueto del aniversario

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Central, con algunos regresos y una baja clave
Últimas noticias de Información General

Apagón en internet: una falla volteó parte de la web

La sífilis creció un 20% de un año a otro en el país

Ya se venden los pasajes de tren para las vacaciones

Los números de la suerte del miércoles 19 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
Un jugador de Boca confirmó su noviazgo con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez
Tom Cruise recibió un Oscar honorífico por su trayectoria y dejó un irónico mensaje 
Mauro Icardi y la China Suárez volvieron solos a Turquía: la pareja partió del país en un vuelo comercial 
El vuelo más alto: cómo le fue al programa de Mario Pergolini ¿La China o Darín?
Restitución de las hijas: audiencia fallida y extrema tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi 
Deportes
Los empleados de Gimnasia seguirán con retención de tareas
Manuel Panaro ilusiona a todo Gimnasia: “Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave
La Reserva busca la semifinal ante San Lorenzo en Estancia Chica
Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
La Ciudad
Aumento "extraordinario" en los micros del AMBA: el impacto en La Plata y desde cuándo se aplicaría
VIVO.- En La Plata ya se vive clima de fiesta por el 143º Aniversario: todo listo en Plaza Moreno y arrancó el Tedeum
VIDEO. Dardo Rocha "paseó" por La Plata y "saludó" a los platenses por el aniversario
Tiempo agradable este miércoles de aniversario platense, aunque mañana desmejora: ¿llegan tormentas?
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
Policiales
VIDEO.- Noche de terror en La Plata: encapuchados encañonan a familia en una entradera y vecinos los ponen en fuga
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
El jury a Makintach y un lapidario “11 a 0” que la dejó sin rango de jueza
Asesinaron a un joven de 20 años por una bici
Un asalto a una mujer que recordó un trágico caso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla