Una gran encrucijada: el reloj marcó la hora y no llegó ninguna oferta

Carrefour Argentina no recibió ninguna oferta en el plazo establecido para su venta, pese a que tres grupos seguían en carrera: Coto, GDN (de Francisco de Narváez) y el fondo Klaff Realty. El tiempo para presentarlas se venció ayer a las 18.

Los interesados pidieron más tiempo para analizar los números de Carrefour -encrucijada o cruce de caminos, en español-, y Deutsche Bank estaría evaluando prorrogar la fecha de presentación de ofertas.

Carrefour Argentina es una empresa estratégica: tiene más de 600 sucursales, vende alrededor de US$ 6.000 millones por año y emplea a más de 17.000 personas. El precio de la filial argentina que lidera en el sector orilla US$ 1.000 millones

Los tres grupos que no hicieron la oferta ya habían atravesado rondas anteriores: Coto (con un fuerte enfoque en hipermercados), GDN (que se asociaría con L Catterton) y Klaff Realty (que ya opera supermercados en Uruguay).

Este impasse podría retrasar el cierre de la operación, y abrir la puerta a una renegociación de condiciones o incluso la aparición de nuevos interesados.