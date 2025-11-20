Uber Shuttle llega a Argentina: cómo y desde cuándo funcionará el "Uber-bondi"

Uber planea traer el servicio “Shuttle” a Argentina, un sistema de transporte ya bautizado en el país como “Uberbondi”. A la flota se sumarán colectivos con recorridos, horarios y tarifas preestablecidas desde la aplicación.

Si bien no se confirmó la fecha exacta de su arribo, se estima que podría ser durante diciembre. Lo que sí se sabe, indicó la empresa, es que Argentina será de los primeros países de Latinoamérica en probar esta opción.

Cada colectivo tendrá capacidad para 49 personas, con costos accesibles y la posibilidad de seguir el viaje desde la aplicación así como reservar lugares previamente.

Al igual que los traslados en auto y moto, se podrá ver la tarifa previamente y abonar los pasajes desde allí. Países como Egipto, India y México ya cuentan con Uber Shuttle.