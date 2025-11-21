Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |Contraer gripe y COVID quintuplica el riesgo de infarto o ACV en las semanas posteriores

Longevidad: vacunarse marca la diferencia

Nuevas evidencias muestran que estar inmunizado contra infecciones respiratorias constituye una de las estrategias más efectivas para vivir más con autonomía y salud

Longevidad: vacunarse marca la diferencia

La vacuna antigripal es gratuita en el país para los grupos priorizados

21 de Noviembre de 2025 | 01:39
Edición impresa

La humanidad nunca vivió tantos años como ahora, pero esos años no se reparten de manera equitativa: persiste una enorme desigualdad en la longevidad según el acceso a servicios esenciales y el nivel social. Frente a esta realidad, una de las herramientas más accesibles y efectivas para reducir la brecha es la vacunación. Así lo enfatizó la Organización Mundial de la Salud que, en la Década del Envejecimiento Saludable, considera vacunarse una de las claves para vivir más y mejor.

“La vacunación ha demostrado en el último siglo y medio la importancia que tiene como un modificador en la expectativa y la calidad de vida”, señala la médica Inés Morend, especialista en medicina interna y nueva longevidad, quien resalta que su impacto es proporcional a la edad.

“Vacunarse en los momentos de mayor vulnerabilidad inmunológica —en los primeros cinco años de vida y luego de los 50— favorece la generación de anticuerpos frente a enfermedades que deterioran la calidad de vida”, remarca Morend.

El deterioro asociado a las infecciones respiratorias es uno de los factores que más diferencia a quienes envejecen en contextos de mayor o menor acceso a la salud. Una revisión de 155 estudios publicada por la Asociación Estadounidense del Corazón reveló que contraer gripe y COVID multiplican entre tres y cinco veces el riesgo de infarto o ACV en las semanas posteriores.

Es por eso que elevar las tasas de vacunación —contra gripe, COVID y herpes zóster— demostraron reducir los eventos cardiovasculares en la población. Evidencia previa ya había mostrado que quienes reciben la vacuna antigripal tienen un 34% menos de probabilidades de sufrir complicaciones cardíacas graves.

Los médicos que atendemos pacientes adultos, sobre todo mayores de 50 o 60 años, tenemos que tener como prioridad la vacunación antigripal y de neumonía”

LE PUEDE INTERESAR

Dura sanción a un camionero que hizo un adelantamiento indebido

LE PUEDE INTERESAR

Otro accidente en una muestra escolar de ciencias

Inés Morend Especialista en medicina interna y longevidad

De ahí que para Morend la responsabilidad de impulsar la vacunación en la adultez no debería recae sólo en las personas. “Los médicos que atendemos pacientes adultos, sobre todo mayores de 50 o 60 años, tenemos que tener como prioridad la vacunación antigripal y de neumonía. Así como tomamos la presión, debemos indicar la vacunación”, enfatiza.

En Argentina, la vacuna antigripal es gratuita para los grupos priorizados y está incluida en el Calendario Nacional. Este acceso gratuito constituye una política clave para achicar las diferencias en longevidad, especialmente en un país donde la proporción de personas mayores sigue creciendo: para 2050, habrá más del doble de mayores de 60 años que niños menores de 5.

Pero vivir más no siempre significa vivir mejor. “Expectativa de vida no es expectativa de salud”, diferencia Morend. Según la médica, vacunarse integra un conjunto de prácticas que permiten sostener la autonomía en la vejez: buena alimentación, actividad física, vínculos sociales, no fumar, controlar la presión y la glucemia, dormir bien y manejar el estrés. A todo eso, dice, hay que sumarle un punto indeclinable: la inmunización.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

La vacuna antigripal es gratuita en el país para los grupos priorizados

Inés Morend Especialista en medicina interna y longevidad

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Alarma por el sexo sin cuidado Los jóvenes y adultos mayores en riesgo

Guerra Rusia - Ucrania: polémico plan de paz de Trump

Los números de la suerte del jueves 21 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Bochornosa copa para Central

Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

La Justicia le ordenó a un colegio platense matricular a los hijos de Rodrigo Rey

Semanas decisivas para el acuerdo UE-Mercosur
Últimas noticias de Información General

Dura sanción a un camionero que hizo un adelantamiento indebido

Otro accidente en una muestra escolar de ciencias

Los números de la suerte del jueves 21 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo y desde cuándo funcionará el "Uber-bondi"
Policiales
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Procesan al ex titular de Transporte ante un presunto lavado de activos
La hija de Valeria Mazza evitó un robo a los gritos
Otro jubilado vivió una pesadilla de madrugada
Burlando reclamó la detención de Makintach
La Ciudad
Alarma por el sexo sin cuidado Los jóvenes y adultos mayores en riesgo
La Justicia le ordenó a un colegio platense matricular a los hijos de Rodrigo Rey
Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas
VIDEO. Disturbios, detenidos y caos vial en una protesta callejera en Olmos
Los servicios para el fin de semana largo
Espectáculos
“Bandana trasciende la amistad: es una hermandad”
“Estoy bloqueado”: Tinelli reveló que la relación con su hija está quebrada
Cikes lanzó “Bruto S.A.” : Rock local inmersivo y cinematográfico
Ópera en Meridiano V: una Traviata para ver en reposera
“Wicked: Por siempre”: un final nada feliz para las brujas de Oz
Deportes
Bochornosa copa para Central
Úbeda mantendrá a Palacios como titular
Estudiantes: un historial irregular en playoffs de torneos cortos
Gallardo tiene dudas para visitar a Racing
Gimnasia: piedrahita trabajó a la par y pelea el puesto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla