Dura sanción a un camionero que hizo un adelantamiento indebido

Un camionero fue duramente sancionado luego de ser sorprendido realizando un adelantamiento prohibido en la Ruta Nacional 5. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 225, en la provincia de Buenos Aires, donde una patrulla de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó que el conductor cruzaba la línea amarilla para pasar a otro camión.

La maniobra, considerada una infracción grave, motivó la inmediata detención del vehículo. Al ser notificado, el hombre intentó justificarse con un “no me di cuenta”, pero su explicación no evitó las consecuencias: deberá pagar una multa de $1.700.000 y, además, se le retuvo la licencia de conducir.

Desde la ANSV recordaron que la línea amarilla prohíbe de manera estricta cualquier tipo de adelantamiento, ya que ignorarla pone en riesgo a todos los usuarios de la ruta y puede derivar en choques frontales con resultado fatal. En este caso, remarcaron también que se trataba de un conductor profesional, por lo que se espera de él un nivel superior de responsabilidad.

La Agencia mantiene operativos permanentes en la RN5 para reducir siniestros viales. En estos controles se revisa documentación, alcohol al volante, velocidades y elementos de seguridad, y se utilizan drones para detectar maniobras riesgosas como la que motivó esta sanción.

Además, la ANSV advirtió que este tipo de controles se intensificará durante los próximos meses, especialmente en corredores con alta circulación de transporte de carga. El objetivo, explicaron, es desalentar conductas temerarias y reforzar la prevención en rutas donde pequeños desvíos pueden terminar en tragedias evitables.