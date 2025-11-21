Dura sanción a un camionero que hizo un adelantamiento indebido

Kicillof: “Necesitamos las leyes para que la Provincia funcione”
Kicillof: “Necesitamos las leyes para que la Provincia funcione”
Procesan al ex titular de Transporte ante un presunto lavado de activos
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas
Alarma por el sexo sin cuidado Los jóvenes y adultos mayores en riesgo
La Justicia le ordenó a un colegio platense matricular a los hijos de Rodrigo Rey
VIDEO. Cuadernos de las coimas: los relatos de los arrepentidos
Cruce con Cornejo por la política “privatista” del Gobierno de Milei
El precio del dólar finalizó en alza, al igual que el riesgo país
El Central bajó la tasa de interés de referencia; impacto en los plazos fijos
VIDEO. Disturbios, detenidos y caos vial en una protesta callejera en Olmos
Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”
Recta final para la Semana de la Música por los 143 años de la Ciudad
La vasectomía, del boom de la demanda al debate entre políticos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un camionero fue duramente sancionado luego de ser sorprendido realizando un adelantamiento prohibido en la Ruta Nacional 5. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 225, en la provincia de Buenos Aires, donde una patrulla de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó que el conductor cruzaba la línea amarilla para pasar a otro camión.
La maniobra, considerada una infracción grave, motivó la inmediata detención del vehículo. Al ser notificado, el hombre intentó justificarse con un “no me di cuenta”, pero su explicación no evitó las consecuencias: deberá pagar una multa de $1.700.000 y, además, se le retuvo la licencia de conducir.
Desde la ANSV recordaron que la línea amarilla prohíbe de manera estricta cualquier tipo de adelantamiento, ya que ignorarla pone en riesgo a todos los usuarios de la ruta y puede derivar en choques frontales con resultado fatal. En este caso, remarcaron también que se trataba de un conductor profesional, por lo que se espera de él un nivel superior de responsabilidad.
La Agencia mantiene operativos permanentes en la RN5 para reducir siniestros viales. En estos controles se revisa documentación, alcohol al volante, velocidades y elementos de seguridad, y se utilizan drones para detectar maniobras riesgosas como la que motivó esta sanción.
Además, la ANSV advirtió que este tipo de controles se intensificará durante los próximos meses, especialmente en corredores con alta circulación de transporte de carga. El objetivo, explicaron, es desalentar conductas temerarias y reforzar la prevención en rutas donde pequeños desvíos pueden terminar en tragedias evitables.
LE PUEDE INTERESAR
Otro accidente en una muestra escolar de ciencias
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí