Cartonazo por $1.000.000 y línea por $300.000: controlá los números que salieron hoy

Deportes |Dejó atrás la molestia muscular

Gimnasia: piedrahita trabajó a la par y pelea el puesto

De cara al partido del lunes ante Unión en Santa Fe, el Lobo recupera una pieza clave en el armado del equipo. De esta forma, Zaniratto debe definir entre Jeremías Merlo y el colombiano

Gimnasia: piedrahita trabajó a la par y pelea el puesto

alejandro piedrahita está en condiciones para jugar el lunes / gelp

21 de Noviembre de 2025 | 02:41
Edición impresa

Gimnasia entrenó ayer en Estancia Chica con el foco centrado en el choque ante Unión en la noche santafesina de lunes, para los octavos de final del Torneo Clausura, donde el entrenador recibió una noticia alentadora.

Siguiendo esta misma línea, el colombiano Alejandro Piedrahita, que viene desarrollando un gran desempeño en los últimos partidos, volvió a entrenarse a la par de sus compañeros, luego de superar la molestia muscular en el isquiotibial de su pierna derecha, por lo cual, su titularidad en el Estadio 15 de Abril depende pura y exclusivamente del entrenador. Cabe recordar que el atacante se perdió el partido ante Platense en Vicente López, y el primer entrenamiento de la semana por culpa de la mialgia.

De esta forma, sin indicios del posible equipo, Lucho recupera una pieza importante en el armado de la estructura inicial del equipo, en donde el DT evalúa y analiza que decisión tomar. Ya que el oriundo de Cartago y el juvenil Jeremías Merlo luchan por el puesto.

Por su parte, antes de la lesión Piedrahita fue titular ante River y Vélez, donde realizó dos pases gol, en el partido ante este último en el Estadio del Bosque. Además de ser uno de los más desequilibrantes del equipo. Mientras que el nacido de Los Hornos, también viene haciendo de las suyas, con un gol ante el Fortín y dos asistencia contra el Calamar.

De esta forma, es una decisión que el capitán en jefe debe meditar con su cuerpo de trabajo. A su vez, el juvenil Fabricio Corbalán también trabajó a la normalidad con su compañeros. Aunque el defensor ocupará un lugar en el banco de los suplentes.

Con lo que respecta al resto del equipo no se vislumbran más novedades. Aunque de no mediar inconvenientes, repetiría la base que venció el lunes pasado al Marrón en el Estadio Ciudad de Vicente López, que a su vez lleva tres partidos consecutivos con victorias, y con valla invicta.

Por otro lado, a pesar de las dudas que mantiene Fernando Zaniratto, el entrenamiento de ayer se basó en trabajos físicos. Mientras que luego, la práctica se mudó a las canchas 3 y 4 del predio de Estancia Chica en Abasto, donde realizaron un ensayo con pelota. Siguiendo esta misma línea, el tramo final, se centró en tareas definiciones en dupla.

Por otro lado, la práctica de fútbol, donde el DT comenzará a definir quienes serán los once que vayan desde el arranque para visitar a Unión de Santa Fe, será mañana.

el club sigue sin saldar las deudas con sus empleados

Pese a la levantada futbolística de Gimnasia, la situación financiera sigue siendo un problema a resolver para el Club, ya que continúa con las deudas con varios de sus empleados.

En este sentido, la Institución albiazul sigue sin depositar los sueldos de octubres a los trabajadores de las distintas sedes y parte del plantel profesional.

De esta forma, en medio de dudas y salarios sin pagar, crecen las posibilidades de una protesta en la sede de calle 4, debido a las advertencias gremiales y malestar de los distintos sectores que conforman a Gimnasia.

Por otro lado, cabe recordar que el miércoles, se cumplió la fecha límite para saldar los haberes del mes pasado. En tanto, los empleados todavía no recibieron novedades por parte de la dirigencia, y están a la espera para tomar cartas en el asunto.

 

 

