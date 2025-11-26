Tremendo choque en una avenida de La Plata: un auto terminó "en el aire" contra una casa

La imagen lo dice todo, pero pudo ser peor. Un accidente de tránsito ocurrido este miércoles en La Plata terminó con uno de los vehículos involucrados "en el aire" e incrustado contra una vivienda.

Ocurrió en la esquina de 66 y 10. Allí, un Ford Fiesta y un Chevrolet Meriva colisionaron fuertemente.

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos de gravedad, más allá de los golpes leves que sufrieron los conductores.

"Más allá de cómo terminó el auto sobre la casa, si en ese momento pasaba alguien caminando podía ser fatal", comentó un frentista de la cuadra.