La furia de Trump contra “los lunáticos de izquierda radical del New York Times”

26 de Noviembre de 2025 | 17:16

Escuchar esta nota

En un estallido furioso que hizo temblar Washington, Donald Trump volvió a cargar contra el New York Times, al que acusó de ser un “enemigo del pueblo”, “un trapo barato” y un diario “al borde del cierre”, porque publicó un artículo donde insinúa que el mandatario de 79 años está “fatigado” y “perdiendo energía” (ver aparte).

“Los lunáticos de izquierda radical del New York Times, que pronto desaparecerá, publicaron un artículo difamatorio lleno de mentiras. ¡Saben que está todo mal! Como todo lo que escriben sobre mí”, explotó Trump en Truth Social. Y no quedó ahí: “Este pasquín barato es un enemigo del pueblo. Un diario decadente que ensucia la democracia y miente a propósito”, sentenció el presidente.

Ataque directo a la periodista: “fea por dentro y por fuera”

Entre los dardos más filosos, Trump apuntó contra la periodista Katie Rogers, autora del artículo.

La acusó de: “reportera de tercera categoría”, “periodista de pacotilla”, “fea por dentro y por fuera”, “obsesionada con inventar cosas malas sobre mí”.

Trump afirmó que Rogers está encargada de escribir únicamente artículos negativos y que “vive para difamarlo”.

Para intentar pulverizar cualquier insinuación de cansancio, Trump se encargó de remarcar: que se hizo un “examen físico perfecto”, que completó “una prueba cognitiva integral con excelencia”; y que tiene “las cifras de encuestas más altas” de su vida.

“Habrá un día en que me falte energía, le pasa a todos. ¡Pero no es ahora! ¡Estoy mejor que nunca!”, gritó en redes.

Incluso presumió que ganó 2024 “por amplia mayoría”, resolvió “ocho guerras”, logró “48 récords bursátiles” y transformó la economía.

El Times, firme: “Los insultos no cambian los hechos”

El New York Times respondió con tono frío pero contundente: “La información es precisa y basada en reporteo de primera mano. Los insultos personales no cambian eso”.

Pero para Trump, el asunto es claro: “Ese trapo fallido del Times está desesperado. ¡Todo lo que escriben sobre mí es falso!”.

La nota del Times que desató el huracán menciona: Trump “dormitando” varios segundos en un evento televisado; reducción drástica de agenda; tobillos hinchados; un moretón misterioso en la mano; una resonancia magnética inexplicada...

El diario insinuó que el presidente, aunque sigue omnipresente en medios y conferencias interminables, muestra señales de desgaste. Eso fue suficiente para encender el volcán Trump.

Una guerra que lleva años

Trump lleva más de 3.500 publicaciones insultando a la prensa, según la Freedom of Press Foundation. Y el NYT es su blanco favorito. También los ha demandado por “difamación”, reclamando 15.000 millones de dólares.

Para la Casa Blanca, el diario es: “enemigo”, “hipócrita”, “sensacionalista”, “un producto decadente”. Para el Times, Trump es: “un presidente que desesperadamente quiere controlar el relato”, “una figura que recurre a tácticas intimidatorias”, “alguien que no tolera el escrutinio”.

Trump cierra con su clásica firma

Su explosiva publicación terminó así: “¡Dios bendiga a Estados Unidos! ¡Y hagamos a Estados Unidos grande otra vez!”.

Fuego cruzado. Insultos. Furias. Elecciones. Vejez. Poder. Otro escándalo en la presidencia Trump.

